CĐV Đông Nam Á: "U23 Việt Nam đừng tự mãn khi thắng Guam 6-0"

"Đừng vội tự mãn sau chiến thắng. U23 Guam là đội bóng yếu và quá chênh lệch về đẳng cấp với Việt Nam. Nếu các bạn có thể thắng đậm Nhật Bản, tôi sẽ khen các bạn suốt ngày", tài khoản Riani Wijaya đến từ Indonesia bình luận trên trang AFC Asian Cup sau chiến thắng cách biệt 6-0 của U23 Việt Nam trước Guam ở trận ra quân của bảng C vòng loại U23 châu Á tối 6/9.

Văn Đô mở tỷ số cho U23 Việt Nam ở phút 33 của trận đấu (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đoàn quân của HLV Philippe Troussier gặp khó khăn trong khoảng 30 phút đầu tiên của hiệp một, nhưng Lê Văn Đô cuối cùng đã giúp U23 Việt Nam có bàn mở tỷ số ở phút 33. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác khi ghi liên tiếp 5 bàn thắng với các pha lập công của Văn Tùng, Văn Cường, Thanh Nhàn, Văn Toàn và Vĩ Hào, khép lại chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-0 để vươn lên dẫn đầu bảng C (ở trận đấu còn lại của bảng C, U23 Yemen đánh bại Singapore với tỷ số 3-0 nhưng xếp sau U23 Việt Nam do thua chỉ số phụ).

"U23 Việt Nam là đội mạnh nhất của bảng đấu", CĐV Mon Srey Yoeurng của Thái Lan khen ngợi đoàn quân HLV Troussier sau trận ra quân ấn tượng.

"Làm tốt lắm U23 Việt Nam. Gửi tình yêu tới các bạn từ Thái Lan", một CĐV khác của "xứ sở chùa Vàng" nói thêm.

"Gửi lời chúc mừng tới U23 Việt Nam từ Campuchia", tài khoản Putra Gaming bày tỏ.

Thanh Nhàn ăn mừng bàn thắng cùng Tuấn Tài trong hiệp 2 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

"U23 Việt Nam lẽ ra có thể ghi nhiều bàn thắng hơn nữa, nhưng chiến thắng 6-0 là quá thành công ở trận ra quân rồi", CĐV của Myanmar nói.

"Thật tội cho thủ môn của U23 Việt Nam. Cả trận không phải đổ một giọt mồ hôi", CĐV của Malaysia nói về việc thủ môn Văn Việt quá nhàn nhã trong suốt 90 phút thi đấu khi bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của U23 Guam.

"Chúc mừng các bạn đã giành chiến thắng đậm trước Guam. Nhưng tôi tin rằng U23 Yemen của chúng tôi sẽ đánh bại các bạn", một CĐV của Yemen gửi lời thách thức tới U23 Việt Nam.

Sau chiến thắng trước Guam, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với Yemen ở lượt trận thứ hai vào lúc 19h00 ngày 9/9.