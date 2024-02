Cầu thủ U23 Việt Nam được triệu tập tham dự giải châu Âu

Andrej Nguyễn An Khánh không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 2005 từng được HLV Troussier triệu tập lên đội U23 Việt Nam trong hai đợt tập trung FIFA Days vào tháng 6 và tháng 9 năm ngoái. Thậm chí, anh còn được HLV Troussier cho tập cùng đội tuyển Việt Nam.

Andrej Nguyễn An Khánh trong màu áo CLB U19 Sigma Olomouc (Ảnh: Sigma Olomouc)

Sau đó, cầu thủ sinh năm 2005 không có mặt trong danh sách chính thức ở đội U23 Việt Nam dù ra sân trong trận giao hữu với CLB Hải Phòng. HLV Troussier cho rằng Andrej Nguyễn An Khánh vẫn còn trẻ và cần tích lũy thêm kinh nghiệm để phát triển trong tương lai.

Hiện tại, Andrej Nguyễn An Khánh vẫn đang tập luyện ở đội U19 Sigma Olomouc của CH Séc. Mới đây, tiền vệ 19 tuổi đã nhận được tin vui khi được Liên đoàn bóng đá CH Séc triệu tập vào đội U19 chuẩn bị cho vòng loại giải U19 châu Âu.

Andrej Nguyễn An Khánh tập luyện cùng đội U23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Trong quá khứ, Andrej Nguyễn An Khánh từng được gọi lên các đội U17 và U18 CH Séc. Điều đó cho thấy tài năng của cầu thủ này đã lọt vào mắt xanh của những nhà tuyển trạch ở Liên đoàn bóng đá CH Séc.

Tất nhiên, kể cả khi tiền vệ sinh năm 2005 khoác áo các đội trẻ CH Séc thì anh vẫn đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam. Việc cùng đội trẻ của CH Séc chinh chiến ở các giải đấu châu Âu sẽ giúp Andrej Nguyễn An Khánh trưởng thành hơn.

Vị trí sở trường của cầu thủ Việt kiều này là tiền vệ trung tâm và tiền vệ tấn công. Khi cần, anh cũng có thể chơi trên hàng công.

Andrej Nguyễn An Khánh sinh năm 2005. Cầu thủ này có cha và mẹ đều là người Việt Nam. Anh sinh ra và lớn lên ở CH Séc. Cầu thủ này không có thể hình to cao (1,75m) nhưng có kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật rất tốt. Andrej Nguyễn An Khánh là trụ cột của U19 Sigma Olomouc trong hai mùa giải gần đây.