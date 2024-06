Cậu bé lao vào sân xin chụp ảnh chung khiến Ronaldo hạnh phúc

Có đến vài người vượt qua lực lượng bảo vệ trên sân Signal Iduna Park ở Dortmund (Đức) sáng nay, tiếp cận rất gần với siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo, khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn.

Ronaldo giang tay đón lấy cậu bé vào sân xin chụp ảnh chung với anh (Ảnh: Marca).

Anh cúi thấp người để cậu bé này dễ selfie (Ảnh: Marca).

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cho biết sẽ mở cuộc điều tra về vụ việc, bao gồm cả việc điều tra động cơ của những người gây rối, lẫn điều tra về năng lực đảm bảo an ninh của Ban tổ chức (BTC) sân Signal Iduna Park.

Tuy nhiên, một người trong số những người lọt vào bên trong sân không hề gây khó chịu cho Ronaldo, mà còn giúp cho siêu sao người Bồ Đào Nha hạnh phúc. Đó là khoảnh khắc xảy ra ở phút 68, một cậu bé chạy đến bên Ronaldo và được Ronaldo giang tay đón nhận.

Siêu sao người Bồ Đào Nha còn cố tình cúi thấp người để đưa mặt mình gần với mặt cậu bé này, để cậu ấy dễ chụp hình selfie. Các nhân viên an ninh của sân Signal Iduna Park sau đó can thiệp và Ronaldo nhẹ nhàng dìu cậu bé này đến chỗ các nhân viên an ninh, trước khi cậu bé rời sân.

Một người khác bắt chước cậu bé nọ, họ cố ghì Ronaldo, nhưng danh thủ người Bồ Đào Nha cố gắng thoát ra (Ảnh: Getty).

Dù vậy, sau khoảnh khắc nói trên, một số người khác cố học theo cậu bé. Họ cũng vượt qua các nhân viên an ninh để đến gần Ronaldo. Tuy nhiên, cầu thủ 5 lần giành Quả bóng vàng khá khó chịu với những người sau đó.

Có người còn cố gắng khoác vai Ronaldo, ghì anh khom xuống, nhưng Ronaldo tỏ ra không hợp tác với vị khán giả bất lịch sự này.

Ronaldo không ghi bàn trong trận Bồ Đào Nha thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 sáng nay, nhưng anh có cử chỉ rất đẹp với đồng đội, hiếm gặp nơi siêu sao này. Đó là anh chuyền bóng cho Bruno Fernandes ghi bàn ở phút 56, dù bản thân Ronaldo đã đối mặt với thủ môn, có thể tự mình dứt điểm ghi bàn.