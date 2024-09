Carlos Alcaraz trải lòng sau thất bại ở US Open 2024

Chia sẻ với nhật báo thể thao AS (Tây Ban Nha) ngày 3/9, Carlos Alcaraz cho biết: "Tôi mắc nhiều lỗi ngay từ khi bắt đầu trận đấu với Van de Zandschulp. Hiếm khi tôi thấy thoải mái với điểm rơi của bóng. Nhiều khi bóng quá xa, hoặc nó quá gần, không biết do anh ấy đánh khó hay cảm giác của tôi không tốt.

Carlos Alcaraz có phần sa sút thể lực ở US Open 2024 (Ảnh: Reuters).

Tinh thần của tôi không tốt. Đó có lẽ là điểm yếu lớn cần được cải thiện. Tôi phải học hỏi từ trận đấu này, bởi nó thực sự khó khăn về nhiều mặt".

Ngày 30/8, Botic van de Zandschulp gây sốc khi đánh bại Carlos Alcaraz với tỷ số 6-1, 7-5, 6-4. Ngôi sao người Tây Ban Nha bị loại ngay từ vòng 2 US Open 2024, chấm dứt mạch 15 trận thắng liên tiếp ở Grand Slam sau khi vô địch Roland Garros và Wimbledon năm nay.

Với việc bị loại sớm ở US Open, Carlos Alcaraz sẽ bị trừ 670 điểm do năm ngoái vào bán kết. Alcaraz có nguy cơ mất vị trí thứ 3 thế giới nếu Daniil Medvedev vô địch US Open 2024.

Ngoài ra, tay vợt 21 tuổi cũng đang kém người dẫn đầu Jannik Sinner gần 2.500 điểm. Jannik Sinner và Daniil Medvedev sẽ gặp nhau ở tứ kết US Open 2024 vào lúc 07h30 ngày 5/9.

Đàn anh Rafael Nadal cho rằng Alcaraz sa sút thể lực khi liên tục tiến sâu ở Roland Garros, Roland Garros và US Open: "Tôi không nghĩ Alcaraz sa sút về mặt tinh thần, cậu ấy mệt mỏi và có phần thỏa mãn bởi những gì đạt được trong mùa hè, như chức vô địch Roland Garros, Wimbledon và á quân Olympic 2024. Cậu ấy cần nghỉ ngơi trong năm mà lịch thi đấu dày đặc".