Carlos Alcaraz được dự đoán giành 3 Grand Slam trong năm 2024

Chia sẻ trên trang cá nhân, HLV quần vợt nổi tiếng người Mỹ, ông Rick Macci nhận định: "Điều tuyệt vời nhất từng có đối với Alcaraz là trận thua ở bán kết US Open 2023. Cảm giác nhức nhối, đau đớn đó sẽ là bài học vô giá theo cậu ấy suốt quãng thời gian thi đấu chuyên nghiệp.

Nhưng điều đó có thể tạo động lực giúp cậu ấy giành được 3 Grand Slam trong năm 2024. Tôi nghĩ Alcaraz có thể thắng bất kỳ giải đấu nào. Không có ai bất khả chiến bại, cậu ấy có thể sẽ thua nhưng Carlos là tay vợt giỏi nhất hiện tại.

Alcaraz không thể bảo vệ chức vô địch US Open

Nếu không bị chấn thương, Alcaraz có thể tạo ra những điều chưa từng có trong quần vợt. Mọi thứ đều có thể xảy ra với cậu ấy".

Trong sự nghiệp của mình, Carlos Alcaraz đã giành 2 Grand Slam là US Open 2022 và Wimbledon 2023. Tại US Open 2023, Alcaraz đã thua Daniil Medvedev ở bán kết và lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vô địch tại New York (Mỹ) hồi tháng 9.

Thành tích của Alcaraz chưa đáng kể so với kỷ lục 24 lần đoạt Grand Slam của Novak Djokovic. Tuy nhiên tay vợt người Serbia đã 36 tuổi và cơ hội duy trì đỉnh cao phong độ năm sau vẫn còn là dấu hỏi, còn Alcaraz đang đạt đến độ chín trong sự nghiệp.

Cựu tay vợt số 4 thế giới người Canada, Greg Rusedski so sánh Djokovic và Alcaraz: "Alcaraz dẫn đầu bảng xếp hạng ATP gần như cả năm nhưng ai cũng nghĩ Djokovic mới là tay vợt số một thế giới. Alcaraz có được vị trí số một bởi Djokovic không được thi đấu tại một số giải đấu lớn như Indian Wells hay Miami Open.

Nole luôn chơi tốt tại các giải đấu được phép tham dự. Do vậy với cá nhân tôi, Djokovic vẫn đang là số một thế giới kể cả khi bảng xếp hạng ATP không nói lên điều đó".