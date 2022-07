"Carlos Alcaraz chưa thể so sánh được với Rafael Nadal"

Carlos Alcaraz đã có năm 2022 tương đối thành công khi giành 4 chức vô địch gồm Rio Open, Barcelona Open (ATP Masters 500) và Madrid Open, Miami Open (ATP Masters 1000). Tuy nhiên, tay vợt có biệt danh "Tiểu Nadal" vẫn chưa thể tiến xa ở các giải Grand Slam.

Trong khi đó, Rafael Nadal dù bỏ cuộc ở bán kết Wimbledon 2022 do chấn thương, vẫn đang giữ kỷ lục 22 lần vô địch Grand Slam. Cựu ngôi sao David Ferrer đã đưa ra những đánh giá so sánh đẳng cấp về hai tay vợt đồng hương người Tây Ban Nha.

Carlos Alcaraz chơi ấn tượng năm 2022, nhưng anh chưa có được thành công ở các giải Grand Slam như Nadal (Ảnh: UBT).

David Ferrer chia sẻ: "Carlos Alcaraz đã là một tay vợt giỏi và cậu ấy sẽ trở thành một tay vợt giỏi hơn tôi rất nhiều, đó là điều chắc chắn. Nhưng khi so sánh cậu ấy với Nadal, tôi sẽ thận trọng.

Rafael là một huyền thoại của thể thao hiện đại, với những thành tích khó ai có thể sánh kịp. Carlos vẫn còn một chặng đường dài phía trước và cần cố gắng nỗ lực để trở thành tay vợt hàng đầu".

Cựu tay vợt từng giành 7 Grand Slam, John McEnroe cũng thừa nhận đẳng cấp cao của Nadal: "Tôi chưa từng thấy ai có thể cứu mọi đường bóng như anh ấy Nadal. Tôi đã nghĩ Jimmy Connors là người giỏi nhất về mặt này, nhưng Rafael Nadal đã vượt qua anh ấy.

Không nghi ngờ gì nữa, đó là kỹ năng tuyệt vời nhất của Nadal. Mọi người đều khao khát trở thành như anh ấy, nhưng rất khó để làm được điều đó".

Trước thềm US Open 2022 (diễn ra từ 29/8 đến 11/9 tại New York), Nadal và Alcaraz đang được đánh giá là những ứng cử viên vô địch hàng đầu. Novak Djokovic khó dự giải đấu tại nước Mỹ do kiên quyết không tiêm vaccine phòng Covid-19 theo quy định của nước chủ nhà.

Tay vợt số hai thế giới, Alexander Zverev đang dự tính tái xuất tại giải ATP 500 tại Nhật Bản vào tháng 10. Tuy nhiên, khả năng dự US Open 2022 của tay vợt người Đức vẫn còn bỏ ngỏ. Zverev đã lỡ hẹn với Wimbledon sau khi dính chấn thương ở bán kết Roland Garros và đang nỗ lực tập phục hồi để sớm trở lại thi đấu.