Các golfer tham gia LIV Golf sẽ không bị cấm dự The Masters 2023

Trước đó, những nhà quản lý PGA Tour từng cấm các golfer thi đấu trên LIV Golf, tham dự các giải thuộc hệ thống PGA Tour.

Bryson DeChambeau có cơ hội tham dự The Masters 2023 (Ảnh: Getty).

LIV Golf là hệ thống giải đấu được sở hữu và được tổ chức của các ông chủ người Saudi Arabia. Sự xuất hiện của LIV Golf khiến cho PGA Tour cảm thấy sức hấp dẫn của mình bị đe dọa, nên đưa ra biện pháp cấm các golfer nếu đã tham dự LIV Golf, sẽ không được dự PGA Tour.

Dù vậy, mới đây Ban tổ chức (BTC) giải The Masters, một trong 4 giải golf thuộc hệ thống major (tương đương với tính chất hệ thống Grand Slam trong môn quần vợt), cho biết The Masters sẽ không cấm các golfer từng tham dự LIV Golf đến với The Masters trong năm sau.

Cameron Smith cũng có thể dự The Masters 2023 (Ảnh: Getty).

Chủ tịch của The Masters Fred Ridley nói: "Thật đáng tiếc là những hành động gần đây chia rẽ môn golf chuyên nghiệp, làm giảm đi giá trị của trò chơi".

"Vì vậy, tôi sẽ thay đổi trong thẩm quyền mà tôi có thể. Những lời mời đối với các tay golf đủ điều kiện tham dự The Masters 2023 sẽ được gửi đi trong tuần này. Chúng tôi luôn xem xét mọi khía cạnh của giải đấu và sẽ có những sửa đổi cho phù hợp" - ông Fred Ridley.

Với phát biểu trên của người đứng đầu giải The Masters, người ta có cơ hội được thấy một số golfer hàng đầu như Bryson DeChambeau (Mỹ), hay Cameron Smith trở lại với giải đấu hàng thế giới như The Masters.