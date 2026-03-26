Vì sao AFC quyết định hoãn lễ bốc thăm Asian Cup 2027?

Theo kế hoạch ban đầu, AFC sẽ tổ chức lễ bốc thăm vòng chung kết giải Asian Cup 2027 vào ngày 11/4 tại Riyadh (Saudi Arabia). Tuy nhiên, do tình hình chiến sự căng thẳng ở Trung Đông, cơ quan quản lý bóng đá châu Á quyết định hoãn sự kiện này. Thậm chí, AFC còn chưa ấn định ngày cụ thể thay thế.

AFC thông báo: “Quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo các bên liên quan được tham dự một cách suôn sẻ và không bị gián đoạn”.

Cơ quan quản lý bóng đá châu Á lo lắng về sự an toàn của những đại diện sang Saudi Arabia tham dự lễ bốc thăm. Họ chưa tìm ra phương án tối ưu trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tính tới thời điểm này, AFC đã xác định 21 đội bóng giành vé tham dự Asian Cup 2027. Trong đó, 18 đội bóng nghiễm nhiên có vé (lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026) là Qatar, Kuwait, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Oman, Kyrgyzstan, Iran, Uzbekistan, Iraq, Indonesia, Jordan, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Australia và Palestine.

Những đội bóng đã sớm giành vé dự cúp châu Á thông qua vòng loại là Singapore (bảng C), Syria (bảng E) và đội tuyển Việt Nam (bảng F).

Ba tấm vé cuối cùng tham dự Asian Cup 2027 được xác định thông qua loạt trận cuối cùng vòng loại diễn ra vào ngày 31/3. Ở bảng A, hai đội Tajikistan và Philippines cùng có 13 điểm trước lượt trận cuối cùng.

Hiện tại, Tajikistan xếp trên Philippines nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+11 vs +10). Điều đó có nghĩa rằng, Philippines buộc phải giành chiến thắng trên sân Taijkistan ở lượt trận cuối cùng mới giành vé đi tiếp. Trong trận lượt đi trên sân nhà, Philippines đã hòa đối thủ này với tỷ số 2-2.

Ở bảng D, Thái Lan có chung tình cảnh với Philippines. Họ đang có cùng 12 điểm như Turkmenistan trước lượt cuối và thua về hiệu số đối đầu. “Voi chiến” chỉ có một con đường là giành chiến thắng trên sân nhà trước Turkmenistan vào ngày 31/3 mới có vé tham dự cúp châu Á.

Trong khi đó, ở bảng B, Lebanon đang hơn Yemen hai điểm trước lượt trận cuối. Vì vậy, Lebanon chỉ cần hòa đối thủ này trên sân nhà là sẽ hoàn thành mục tiêu.