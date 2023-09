Bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết Giải U21 quốc gia Thanh Niên 2023

Theo Ban tổ chức, giải vô địch bóng đá U21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 27 năm 2023 có sự phối hợp giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam với Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên và 2 đơn vị đăng cai là tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Giải năm nay có sự tham gia của 24 đội bóng đến từ các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, các trung tâm đào tạo trẻ trên cả nước. Trong đó, 22 đội sẽ thi đấu vòng loại tại 4 bảng đấu khu vực để chọn ra 10 đội bóng lọt vào vòng chung kết cùng 2 đội chủ nhà.

Lễ bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu (Ảnh: Mạnh Cường).

Sau vòng loại, 10 đội bóng đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết cùng 2 đội chủ nhà U21 Đông Á Thanh Hóa và U21 Sông Lam Nghệ An, gồm: U21 Hà Nội, U21 Viettel, U21 PVF-CAND, U21 Kon Tum, U21 Đà Nẵng, U21 Khánh Hòa, U21 Đắk Lắk, U21 Tây Ninh, U21 TPHCM và U21 Long An.

12 đội được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm. Hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết.

Qua kết quả bốc thăm chia bảng, cụ thể:

Bảng A, gồm 4 đội: U21 Đông Á Thanh Hóa, U21 Viettel, U21 PVF-CAND và U21 Tây Ninh.

Bảng B, gồm 4 đội: U21 TPHCM, U21 Khánh Hòa, U21 Hà Nội và U21 SHB Đà Nẵng.

Bảng C, gồm 4 đội: U21 Sông Lam Nghệ An, U21 Kon Tum, U21 Đắk Lắk và U21 Long An.

Kết quả bốc thăm chia bảng (Ảnh: Mạnh Cường).

Các trận đấu trong khuôn khổ bảng A và bảng B sẽ diễn ra tại sân vận động Thanh Hóa và sân vận động Trường Đại học Hồng Đức (thành phố Thanh Hóa).

Bảng C sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Kết thúc vòng bảng, các trận đấu từ vòng tứ kết đến trận chung kết đều được tổ chức tại Thanh Hóa.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Thanh Hóa đăng cai vòng chung kết Giải bóng đá U21 quốc gia. Để chuẩn bị cho giải đấu, đơn vị chủ nhà đã bảo đảm tốt nhất về cơ sở vật chất, sân thi đấu, nơi lưu trú cho Ban tổ chức và các đội bóng tham gia giải. Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác y tế và các nhiệm vụ khác có liên quan được bảo đảm để giải đấu thành công tốt đẹp.

Theo Ban tổ chức, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 17h30 ngày 18/9 trên sân vận động tỉnh Thanh Hóa. Trận khai mạc giải sẽ là màn đối đầu ở bảng A giữa đội chủ nhà U21 Đông Á Thanh Hóa và U21 PVF-CAND.

Trận chung kết, lễ tổng kết và trao thưởng Giải vô địch bóng đá U21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 27 năm 2023 sẽ diễn ra trên sân Thanh Hóa vào chiều 1/10.

Đội vô địch sẽ nhận cúp, huy chương, bảng danh vị và phần thưởng 250 triệu đồng. Đội á quân nhận huy chương, bảng danh vị và phần thưởng 120 triệu đồng. Hai đội đồng giải ba nhận phần thưởng 60 triệu đồng mỗi đội.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải (Ảnh: Mạnh Cường).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải phong cách, các giải thưởng cá nhân gồm: Cầu thủ xuất sắc, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng và thủ môn xuất sắc nhất giải. Tại mỗi trận đấu của vòng chung kết sẽ có giải thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Giải vô địch bóng đá U21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 27 năm 2023 đã trở thành bệ phóng cho nhiều cầu thủ xuất sắc tại các câu lạc bộ, trung tâm đào tạo bóng đá trên cả nước.

Đây cũng là đợt sát hạch quan trọng để các câu lạc bộ tiếp tục phát hiện, tuyển chọn, bổ sung những gương mặt tài năng, xuất sắc nhất cho đội 1, tham gia thi đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia hàng năm, cũng như đóng góp cho đội trẻ và đội tuyển quốc gia Việt Nam.