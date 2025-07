Bốc thăm, xếp lịch thi đấu VCK giải U15 Quốc gia 2025

Kết quả bốc thăm giải U15 Quốc gia 2025

Bảng A: PVF, Hà Nội, SHB Đà Nẵng, Tây Ninh.

Bảng B: Đồng Tháp, Bình Phước, Thể Công Viettel I, Kon Tum

Bảng C: Sông Lam Nghệ An, Đắk Lắk, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và An Giang.