Bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải U19 quốc gia năm 2023

Tham dự VCK giải bóng đá U19 Quốc gia năm 2023 có 12 đội, gồm Tây Ninh, Khánh Hòa, Hà Nội, SHB Đà Nẵng, Bình Phước, Viettel, Hoàng Anh Gia Lai, An Giang, B.Bình Dương, Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An và Đồng Tháp.

Phóng viên báo Dân Trí (bên trái) tham gia bốc thăm chia bảng VCK giải U19 Quốc gia vào chiều 21/4 (Ảnh: K.H).

Các đội được bốc thăm chia thành 3 bảng, mỗi bảng có 4 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt ở vòng bảng, tính điểm, xếp hạng.

Hai đội dẫn đầu ở mỗi bảng cùng với 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết. Từ vòng tứ kết, các cặp đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau một lượt trận.

Quang cảnh buổi lễ bốc thăm chia bảng (Ảnh: K.H).

Theo kết quả bốc thăm vào chiều 21/4, bảng A có sự hiện diện của Tây Ninh, Khánh Hòa, Hà Nội, SHB Đà Nẵng. Bảng B gồm Bình Phước, Viettel, Hoàng Anh Gia Lai và An Giang, trong khi bảng C là sự góp mặt của B.Bình Dương, Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An và Đồng Tháp.

Trong số này, bảng C được đánh giá rất nặng ký, bởi các đội có trình độ khá cân bằng. VCK giải bóng đá U19 Quốc gia năm nay sẽ diễn ra từ ngày 22/4 đến ngày 4/5 tại sân vận động Tây Ninh.