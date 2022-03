Bốc thăm chia bảng VCK Giải bóng đá Vô địch U19 Quốc gia 2022

Đến dự buổi lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu VCK U19 Quốc gia 2022 có các ông: Lê Hoài Anh - Tổng thư ký LĐBĐVN, Đồng Trưởng Ban Tổ chức giải; bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển bóng đá Việt Nam - PVF; Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, Đồng Trưởng BTC giải.

Thay mặt LĐBĐVN, Tổng thư ký Lê Hoài Anh chia sẻ: "LĐBĐVN tin tưởng và kỳ vọng giải đấu sẽ mang đến những trận cầu cống hiến, có chất lượng chuyên môn cao, phục vụ khán giả và người hâm mộ".

Theo kết quả bốc thăm, nhà đương kim vô địch U19 PVF Hưng Yên sẽ cùng bảng A với các đội U19 gồm HAGL, Viettel, Long An. Tại bảng B, các đội gồm Đồng Tháp, Sông Lam Nghệ An, Bình Định và Hà Nội. Ở bảng C, đội đương kim á quân U19 Nutifood sẽ cùng bảng với các đội U19 gồm Thanh Hóa, B.Bình Dương, Sài Gòn FC.

Bảng A với sự xuất hiện của HAGL, Viettel, Long An và PVF Hưng Yên được xem là bảng khó. U19 PVF Hưng Yên đang là đội đương kim vô địch. Để chuẩn bị cho giải đấu này, họ đã triệu hồi 4 cầu thủ gồm Đào Văn Chưởng, Nguyễn Đức Phú, Trần Ngọc Sơn và thủ môn Nguyễn Minh Kha đang chơi giải hạng nhất để tăng thêm sức mạnh ở 3 tuyến.

Trong khi đó, U19 Viettel cũng thay đến 5 vị trí khi đưa Vũ Tùng Dương, Phạm Nguyễn Minh Quân, Ngô Gia Tuấn, Phạm Văn Mạnh và Nguyễn Đăng Dương thay cho các vị trí khác bị chấn thương hoặc không đạt phong độ, cho thấy lực lượng trong tay U19 Viettel được đánh giá cao.

U19 HAGL cũng có những chuẩn bị kỹ lưỡng. Với 22 điểm sau 8 trận ở vòng loại - thành tích tốt nhất ở vòng loại của đội bóng phố Núi trong nhiều năm qua, HAGL cho thấy mình là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay.

Đánh giá về kết quả bốc thăm, HLV Guillaume Graechen của U19 Nutifood nói: "Hy vọng giải đấu sẽ diễn ra tốt đẹp. Tôi hy vọng các đội có đủ thành phần với lực lượng tốt nhất để giải diễn ra hấp dẫn hơn. Hy vọng các trận đấu diễn ra suôn sẻ và các đội chơi hết mình, đúng với triết lý đặt ra".

Trưởng đoàn Nguyễn Giang Đông của U19 Hà Nội nói: "Về phía U19 Hà Nội, chúng tôi tham gia với tinh thần quyết tâm cao. Hy vọng giải đấu sẽ tạo nên tiếng vang trong lòng người hâm mộ, đóng góp thành phần cho đội U21, U23 và ĐTQG trong thời gian tới".

VCK U19 Quốc gia 2022 sẽ có tổng cộng 25 trận đấu và sẽ thi đấu với mật độ rất dày vòng đấu bảng 3 ngày/ trận, từ tứ kết, bán kết và chung kết thi đấu 2 ngày/ trận.