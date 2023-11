Bố của ngôi sao Liverpool được trả tự do sau 12 ngày bị bắt cóc

Ông Luis Manuel Díaz Jimenez đã trở về trong vòng tay bạn bè và người thân của gia đình sau 12 ngày bị bắt cóc đưa vào rừng sâu. Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm người xếp hàng trên đường phố ở Barrancas, nơi ông Díaz và vợ ông bị bắt cóc vào ngày 28/10 để chào đón ngày trở về của ông.

Ông Luis Manuel Díaz Jimenez (giữa) được trả tự do nhờ sự giúp đỡ của Ủy ban cứu hộ Liên hợp quốc và Giáo hội Công giáo (Ảnh: Dailymail).

Sau 12 ngày bị bắt cóc, cha của Luiz Diaz được trở về an toàn và chỉ bị thương nhẹ (Ảnh: Dailymail).

Theo tờ Caracol News, ông Diaz trở về nhà với một vết thương ở đầu gối và phải nằm trên giường khi mọi người tới thăm. Trước đó, người đàn ông 58 tuổi nhờ có sự trợ giúp của Ủy ban cứu hộ Liên hợp quốc và Giáo hội Công giáo mới được nhóm du kích ELN đồng ý thả tự do,

"Tôi cảm ơn Chúa vì cơ hội được sống thêm một lần nữa. Tôi cảm ơn Colombia vì sự hỗ trợ tuyệt vời này. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều", ông Diaz bày tỏ.

Ông Diaz khóc khi được gặp lại bạn bè người thân trong gia đình (Ảnh: The Sun).

Luiz Diaz ra sân trong trận thua 2-3 của Liverpool trước Toulouse ở Europa League (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, chỉ vài giờ sau khi cha mình được thả tự do, tiền đạo Luiz Diaz đã ra sân trong trận thua 2-3 của Liverpool trước Toulouse ở Europa League.

Dù vậy, trang chủ của Lữ đoàn đỏ vẫn bày tỏ niềm vui mừng về việc cha của Luiz Diaz được thả tự do trên fanpage: "Chúng tôi rất vui mừng trước tin tức về sự trở lại an toàn của cha Luiz Diaz và chúng tôi cảm ơn tất cả những người liên quan đến việc đảm bảo việc thả tự do cho ông ấy."