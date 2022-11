Bình Định thắng SL Nghệ An, Tiến Linh giúp Bình Dương hạ Thanh Hóa

So với SL Nghệ An, Bình Định là đội có động lực rõ ràng hơn trong trận đấu diễn ra ở sân Quy Nhơn. Đội bóng đất võ vẫn còn cơ hội tranh chấp ngôi vô địch, trong khi SL Nghệ An đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Thực tế cho thấy Bình Định cũng mạnh hơn khá rõ so với đội bóng xứ Nghệ. Đội hình của đoàn quân trong tay HLV Nguyễn Đức Thắng có quá nhiều ngôi sao, gồm thủ môn Đặng Văn Lâm, các hậu vệ Trần Đình Trọng, Adriano Schmidt, Hồ Tấn Tài, tiền vệ Hendrio Da Silva, Đỗ Văn Thuận, Nghiêm Xuân Tú, hay tiền đạo Rafaelson.

Bình Định vượt qua SL Nghệ An trên sân Quy Nhơn (Ảnh: Topenland Bình Định FC).

Lực lượng tốt hơn, động lực rõ ràng hơn giúp Bình Định cho bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm. Bóng mới lăn 3 phút, từ quả đá phạt của đồng đội bên phía cánh trái, "gà son" Nguyễn Xuân Nam của Bình Định lao qua hàng thủ đội khách, chớp thời cơ đưa bóng vào lưới đối phương, giúp đội bóng đất võ dẫn trước 1-0.

Lợi thế nối tiếp lợi thế cho Bình Định. Phút 42, hậu vệ Thái Bá Sang của SL Nghệ An nhận thẻ vàng thứ 2 và buộc phải rời sân. Từ đây, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng có lợi thế chơi hơn người trong phần còn lại của trận đấu.

Ngược lại, trong thế 10 chống 11, SL Nghệ An hầu như không còn khả năng xuyên thủng hàng thủ của Bình Định.

"Gà son" Nguyễn Xuân Nam lại ghi bàn cho Bình Định (Ảnh: Topenland Bình Định FC).

Thậm chí, đội bóng xứ Nghệ còn vài lần suýt thua thêm, nếu như trọng tài Ngô Duy Lân tinh tường hơn, hoặc các chân sút của Bình Định đừng quá nóng vội trong những tình huống xử lý cuối cùng.

Phút 57, Hendrio Da Silva của đội bóng đất Võ đá phạt từ khoảng 18m, đưa bóng chạm tay cầu thủ phòng ngự của đội SL Nghệ An trong khu vực 16m50, nhưng trọng tài Ngô Duy Lân không cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền.

Ít phút sau, Hồ Tấn Tài của Bình Định thoải mái đi bóng bên cánh phải, xâm nhập khu vực 16m50 của đối phương mà không bị ai theo kèm. Dù vậy, đường chuyền ngang của Hồ Tấn Tài không đến được chân của đồng đội Hà Đức Chinh đang chờ sẵn ở phía trong.

Bình Định vẫn còn cơ hội vô địch trước 2 vòng đấu cuối cùng (Ảnh: Topenland Bình Định FC).

Đến phút 70, lại là Hồ Tấn Tài vuốt bóng kỹ thuật từ khoảng 18m, bóng dội hậu vệ đội khách trong tình huống mà thủ môn Trần Văn Tiến bên phía SL Nghệ An đã lỡ đà.

Chưa hết, ở phút 76, hậu vệ SL Nghệ An phá bóng hỏng đến ngay vị trí của tiền đạo ngoại Rafaelson bên phía Bình Định.

Nhưng thay vì dốc bóng tiếp đến gần khu vực 16m50 của đối phương, trong bối cảnh các hậu vệ của đội bóng xứ Nghệ không hề án ngữ trước mắt, Rafaelson lại chọn giải pháp sút từ khoảng cách… 50m, không gây khó cho thủ thành Trần Văn Tiến.

Dù sao thì thắng lợi với cách biệt tối thiểu 1-0 cũng đủ để giúp Bình Định giành trọn vẹn 3 điểm trước SL Nghệ An. Hiện, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng có 41 điểm, kém 4 điểm so với đội đầu bảng Hải Phòng, trong khi giải còn 2 vòng đấu nữa.

Bình Dương dễ dàng đánh bại Thanh Hóa trên sân nhà (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tiến Linh ghi bàn trong chiến thắng của Bình Dương (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ở trận đấu khác diễn ra trong ngày 9/11, Bình Dương thắng Thanh Hóa 4-2 trên sân Bình Dương.