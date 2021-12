Benzema lập cú đúp, Real Madrid xây chắc ngôi đầu La Liga

Dân trí Cú đúp của Benzema giúp Real Madrid đánh bại Bilbao 2-1 trên sân San Mames, qua đó tạo khoảng cách lớn với đội nhì bảng Sevilla trên bảng xếp hạng La Liga.

Sau khi Sevilla bị Barcelona cầm hòa, Real Madrid không có đối thủ ở cuộc đua ngôi đầu bảng. Đoàn quân HLV Ancelotti gần như đã cầm chắc chức vô địch lượt đi La Liga và thi đấu với tâm lý thoải mái.

Benzema ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Bilbao.

Chỉ phải hành quân tới sân của đội đang xếp ở giữa bảng xếp hạng Athletic Bilbao, Real Madrid tràn đầy tự tin giành 3 điểm. Do ảnh hưởng của Covid-19 và chấn thương, Real Madrid đành phải tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị.

Tuy nhiên, đẳng cấp của Real Madrid cao hơn nhiều so với Bilbao. Bàn thắng mở tỷ số đến với Los Blancos từ rất sớm. Phút thứ 4, Kroos nhả bóng vừa tầm để Karim Benzema thực hiện cú cứa lòng một chạm hoàn hảo từ ngoài vòng cấm tung lưới Bilbao.

Ba phút sau, tỷ số đã là 2-0 cho đội khách. Eden Hazard đột phá đập chân hậu vệ của Bilbao vô tình tìm đến đúng vị trí của Benzema. Tiền đạo người Pháp tung ra cú dứt điểm chéo góc hoàn thành cú đúp từ rất sớm của mình.

Benzema hoàn tất cú đúp ngay ở phút thứ 7.

Kịch tính vẫn tiếp tục khi tới phút thứ 10, Bilbao đã có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Nhận bóng ở trước vòng cấm, Sancet là người ghi tên mình trên bảng tỷ số với cú đá quyết đoán hạ thủ môn Courtois.

Dù có ba bàn thắng ở 10 phút đầu, nhưng trận đấu lại diễn ra sau đó đầy tẻ nhạt. Trong những phút còn lại của hiệp thi đấu đầu tiên, hai đội không có thêm bất kỳ cầu thủ nào sút tung lưới đối phương.

Bước sang hiệp 2, Real Madrid chủ động chơi chậm lại để giữ sức. Họ chỉ tung ra một vài pha tấn công nhưng cũng không tạo ra được quá nhiều nguy hiểm. Trong khi đó, Bilbao cũng không thể tìm được đường vào khung thành của Courtois.

Oihan Sancet ghi bàn thắng danh dự cho Bilbao.

Real Madrid bảo toàn được chiến thắng 2-1 chung cuộc trước Bilbao trên sân San Mames. Trận thắng này giúp Real Madrid vững vàng trên ngôi đầu với 8 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai là Sevilla.

Ở trận đấu cùng giờ, Atletico Madrid đã để thua Granada với tỷ số 1-2 trên sân của đối thủ. Đây là lần đầu Atletico thất bại trước đối thủ này kể từ năm 1973. Đoàn quân HLV Simeone đã tụt xuống thứ 5 và kém Real Madrid đến 17 điểm.

Đội hình thi đấu

Athletic Bilbao (4-4-2): Agirrezabala; De Marcos, Alvarez, Nunez, Balenziaga (sub Lekue 63); Zarraga (sub N.Williams 57), Garcia, Vencedor, Muniain (sub Serrano 84); I.Williams, Sancet (sub Raul 63)

Bàn thắng: Sancet 10

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Hazard (sub Peter 86), Benzema (sub Jovic 90), Vinicius Jr (sub Mariano 85)

Bàn thắng: Benzema 4, 7

Bảng xếp hạng La Liga 2021-22.

Thùy Anh