Báo Trung Quốc chế nhạo trận thua cay đắng của đội tuyển Thái Lan

Thái Lan thua ngược trước Trung Quốc

"Đội tuyển Thái Lan thua trận, mất nhiều trụ cột vì chấn thương, ai cũng bi quan", tờ Sina Sport giật tít sau chiến thắng ngược dòng với tỷ số 2-1 của tuyển Trung Quốc ngay trên sân nhà Rajamangala của Thái Lan.

Tuyển Trung Quốc ngược dòng đánh bại Thái Lan ở trận ra quân vòng loại thứ hai World Cup 2026 (Ảnh: AP).

Dù bị thủng lưới trước sau pha lập công của Sarach Yooyen ở phút 23, đội tuyển Trung Quốc vẫn chứng tỏ bản lĩnh khi ngược dòng đánh bại Thái Lan nhờ hai bàn thắng của Wu Lei (phút 30) và Wang Shangyuan (phút 74).

Chiến thắng này đã được truyền thông Trung Quốc ca ngợi khi đại diện Đông Á giành được 3 điểm quý giá ngay trong trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2026, bởi vào ngày 21/11 đoàn quân của HLV Jankovic sẽ phải gặp đối thủ rất mạnh tại bảng C là Hàn Quốc.

Đáng chú ý, tờ Sina Sport cũng đã có nhiều bình luận đầy khiêu khích sau thất bại cay đắng của Thái Lan.

"Trước trận đấu, trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan, Madam Pang đã hứa hẹn trao thưởng 3 triệu baht (hơn 2 tỷ đồng) nếu đội nhà giành chiến thắng. Tuy nhiên sau trận đấu, bà chỉ biết vùi đầu vào ghế, tỏ ra thất vọng khi đội nhà để thua.

Cảnh này lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội của Thái Lan và người hâm mộ của họ cũng dùng điều này để bày tỏ sự thất vọng", tờ Sina Sport viết.

Trong suốt trận đấu, nhiều thời điểm bà Pang đứng chết lặng khá lâu dưới cơn mưa tại Bangkok, ở thời điểm Thái Lan thua ngược đội tuyển Trung Quốc.

Tờ Sina Sport dùng hình ảnh thẫn thờ của Madam Pang để chế nhạo trận thua của Thái Lan trước Trung Quốc (Ảnh: Sina Sport).

Tờ Sina Sport cũng không quên điểm lại những bài viết của truyền thông Thái Lan bày tỏ sự thất vọng về trận thua trước Trung Quốc của "Bầy voi chiến".

"Báo Thái Lan đã liệt kê các thống kê của trận đấu và nhấn mạnh đội nhà để thua khi vượt trội Trung Quốc về các chỉ số. Các số liệu thống kê chính bao gồm tỷ lệ cầm bóng (60% so với 40%), chuyền bóng (580 so với 374), dứt điểm (16 so với 6), sút trúng đích (5 so với 3), phạt góc (7 so với 5) và những pha cứu thua quan trọng (1 so với 4), thẻ vàng (0 đến 3)...

Tuy nhiên, xét về khả năng nắm bắt cơ hội, Thái Lan kém hơn Trung Quốc và thất bại", tờ Sina Sport phân tích về trận thua của thầy trò HLV Mano Polking.

Trong khi đó, hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc Tân Hoa Xã cho rằng chiến thắng trước Thái Lan ở trận ra quân của đội tuyển Trung Quốc là vô cùng quý giá, là bước khởi đầu vững chắc cho việc cạnh tranh tấm vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Đội tuyển Trung Quốc giành 3 điểm quý giá trước chủ nhà Thái Lan (Ảnh: AP).

"Khi nhắc đến đội tuyển Thái Lan, nhiều người nhớ lại trận thua bi thảm hơn 10 năm trước, cộng với sự xuất hiện không ngừng của các nhân tài bóng đá Thái Lan. Trung Quốc dường như không còn đường để lui bởi một khi thua trận, chúng ta sẽ bị loại và tình cảnh sẽ hết sức bi quan.

Đây không phải là một chiến thắng hoàn hảo nhưng đã mang về cho đội bóng 3 điểm quan trọng, vào thời điểm sự phát triển của bóng đá Trung Quốc đang bước vào ngã ba đường. Chiến thắng này cũng đã tiếp thêm niềm tin cho người hâm mộ đối với bóng đá Trung Quốc", Tân Hoa Xã viết.