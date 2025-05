Báo Indonesia thừa nhận một điều khi CLB Công an Hà Nội vào chung kết

Quật ngã CLB Indonesia, CLB Công an Hà Nội vào chung kết cúp C1 Đông Nam Á

Tối qua (30/4), CLB Công an Hà Nội đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước PSM Makassar trong trận bán kết lượt về cúp C1 Đông Nam Á. Kết quả này giúp đại diện Việt Nam lọt vào chung kết với tổng tỷ số 2-1 sau hai lượt trận.

CLB Công an Hà Nội xuất sắc giành chiến thắng 2-0 trước PSM Makassar (Ảnh: CLB Công an Hà Nội)

Sau trận đấu, báo giới Indonesia thừa nhận CLB Công an Hà Nội quá mạnh so với PSM Makassar. Tờ Makassar Tribunews thừa nhận: "PSM Makassar không thể phản kháng trước CLB Công an Hà Nội. Đội bóng của Việt Nam không ngừng tấn công và liên tiếp có bàn thắng.

Thậm chí, PSM Makassar may mắn thoát khỏi việc thua đậm khi những chân sút của đối phương không thể tận dụng được cơ hội. Ở khâu tấn công, PSM Makassar không thể phá vỡ được hàng thủ của CLB Công an Hà Nội".

Tờ Suara viết: "PSM Makassar không thể giành quyền vào chung kết cúp C1 Đông Nam Á. Họ đã giành chiến thắng 1-0 trước CLB Công an Hà Nội nhưng họ không thể cưỡng nổi sức mạnh của đối thủ ở lượt về.

Hai bàn thắng của Hugo Gomes và Bùi Hoàng Việt Anh đã giúp CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Ở trận đấu này, Đoàn quân HLV Mano Polking chơi pressing (gây áp lực) với cường độ cao khiến cho PSM Makassar chỉ còn cách tử thủ nhưng đội bóng của Indonesia cũng chỉ giữ sạch lưới sau khi hiệp 1 kết thúc.

Các tờ báo Indonesia thừa nhận CLB Công an Hà Nội đã vượt trội so với PSM Makassar (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Sang hiệp 2, CLB Công an Hà Nội đã khiến hàng thủ của PSM Makassar sụp đổ khi có được hai bàn thắng liên tiếp. Chiến thắng này giúp đại diện của Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu tiên giành chức vô địch cúp C1 Đông Nam Á".

Tờ Detik thừa nhận CLB Công an Hà Nội đã áp đảo hoàn toàn và thể hiện sự vượt trội so với PSM Makassar trong trận lượt về vòng bán kết cúp C1 Đông Nam Á. Họ đã dễ dàng phá nát hệ thống của đại diện Indonesia.

Trong khi đó, tờ Bola lại dành sự khen ngợi cho PSM Makassar: "Mặc dù dừng bước ở bán kết cúp C1 Đông Nam Á nhưng những nỗ lực của thầy trò HLV Bernardo Tavares xứng đáng nhận được sự khen ngợi.

Họ đã vượt qua vòng bảng đầy khó khăn với các đối thủ mạnh như CLB Thanh Hóa, Terengganu, BG Pathum United. Sau đó, PSM Makassar đã thi đấu xuất sắc trước CLB Công an Hà Nội ở trận bán kết lượt đi.

Đây là mùa giải mà PSM Makassar không có lực lượng quá nổi trội. Họ trông cậy khá nhiều vào các cầu thủ trẻ để chinh chiến ở giải vô địch quốc gia Indonesia và cúp C1 Đông Nam Á".

Ở trận chung kết cúp C1 Đông Nam Á, CLB Công an Hà Nội sẽ chạm trán với đội thắng ở cặp đấu bán kết còn lại giữa Buriram United và BG Pathum United. Ở trận bán kết lượt đi, Buriram United đã thắng 3-1 trước đội bóng đồng hương.