Báo Indonesia chỉ ra thực tế đáng báo động của Quang Hải

Quang Hải đã không được sử dụng trong trận đấu gần nhất của Pau FC trước Amiens. Điều đó khiến cho tờ Bola Sports lo ngại về viễn cảnh không tốt của tiền vệ người Việt Nam ở Pháp. Họ cho rằng giải đấu châu Âu rất khắc nghiệt và những cầu thủ tài năng ở Đông Nam Á gặp bất lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh về thể hình.

Quang Hải ngày càng ra sân ít hơn ở Pau FC.

Tờ Bola Sports bình luận: "Cầu thủ xuất sắc nhất của Việt Nam, Nguyễn Quang Hải, đang phải trải chặng đường đầy chông gai khi sang châu Âu thi đấu cho Pau FC. Kể từ khi sang Pháp thi đấu, Quang Hải chưa tạo ra tầm ảnh hưởng lớn ở Pau FC.

Thực tế, Quang Hải đã được trao cơ hội ra sân khá nhiều trong 5 vòng đấu đầu tiên ở Ligue 2 mùa này nhưng việc không thể hiện được mình khiến anh ngày càng mất hút ở Pau FC.

Những tưởng cơ hội trở lại với Quang Hải sau khi cầu thủ này chọc thủng lưới Rodez vào ngày 8/10. Thế nhưng, anh tiếp tục bị giam trên băng ghế dự bị, với thời gian thi đấu ít ỏi. Điều không may cho Quang Hải là Pau FC đang tiến bộ mà không cần sự trợ giúp của cầu thủ này. Trong 4 trận đấu vừa qua, tiền vệ sinh năm 1997 chỉ ra sân lần lượt 12, 8, 4 và 0 phút.

Điều đáng lo ngại là Quang Hải càng ngày càng ít cơ hội ra sân nếu Pau FC thi đấu hay như trong thời gian qua.

Egy Maulana (phải) cũng gây thất vọng ở CLB Zlate Moravce (ảnh: Zlate Moravce).

Trường hợp của Quang Hải khá giống với Egy Maulana. Trong màu áo Zlate Moravce ở giải VĐQG Slovakia, Egy được ra sân rất ít. Thời gian qua, Zlate Moravce đang tiến bộ nhờ tân HLV Ivan Galad. Do đó, Egy Maulana chỉ chờ đợi mòn mỏi trên băng ghế dự bị. Nhìn chung, tiền vệ của Indonesia chỉ hy vọng ra sân ở giải đấu cúp. Mới đây, anh vừa sút thành công một quả penalty ở loạt sút luân lưu ở cúp quốc gia Slovakia".

Tờ Bola Sport cũng thừa nhận Egy Maulana may hơn Quang Hải khi được thi đấu ở AFF Cup 2022. Tờ báo này viết thêm: "Quang Hải gần như không thể tham dự AFF Cup 2022 vì CLB chủ quản không cho phép. Egy Maulana may mắn hơn khi giải VĐQG Slovakia sẽ bước vào kỳ nghỉ Đông. Do đó, anh có thể tập trung cống hiến cho đội tuyển Indonesia".