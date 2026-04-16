Audition sẵn sàng chinh phục danh hiệu “Game vượt thời gian”

Bước vào chặng đua cuối cùng, Audition - Nhịp điệu cuộc sống đang ghi nhận lượng bình chọn ấn tượng, liên tục duy trì vị thế top 1 trong bảng xếp hạng. Thành tích này một lần nữa khẳng định sức hút bền vững của tựa game cũng như sự đồng hành của cộng đồng game thủ Việt qua nhiều thế hệ.

Audition duy trì vị trí top 1 hạng mục “Game vượt thời gian” tại Chung kết Game Awards (Ảnh: VTC).

Ra mắt từ năm 2006 và được phát hành bởi VTC, Audition đã có gần hai thập kỷ phát triển, trở thành biểu tượng của dòng game casual dancing (game vũ đạo giải trí) tại Việt Nam.

Audition gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8x, 9x và người chơi trẻ hiện nay (Ảnh: VTC).

Không chỉ là một trò chơi giải trí, Audition còn là không gian kết nối âm nhạc, thời trang và cảm xúc, gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8x, 9x và tiếp tục chinh phục người chơi trẻ hiện nay.

Đội tuyển Audition Việt Nam tại SEA Games 33 (2025), khẳng định vị thế dẫn đầu eSports khu vực (Ảnh: VTC).

Audition trở thành bộ môn thi đấu tại SEA Games 33 (2025). Đội tuyển Việt Nam đã giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, khẳng định vị thế hàng đầu khu vực.

Thành tích này không chỉ minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của thể thao điện tử Việt Nam mà còn đưa Audition vươn ra thế giới, trở thành cầu nối văn hóa, lan tỏa nhịp điệu và tinh thần Việt Nam đến bạn bè quốc tế qua hình thức giải trí hiện đại.

Vào Audition, người chơi trẻ tiếp cận văn hóa một cách tự nhiên thông qua trải nghiệm giải trí: từ trang phục, phụ kiện tới âm nhạc, sàn nhảy… (Ảnh: VTC).

Tiếp nối những dấu ấn đó, tháng 3, tại Lễ vinh danh Hall of Fame - Đại sảnh Vinh quang do Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) tổ chức, Audition đã được trao danh hiệu “Bộ môn Thể thao điện tử thương hiệu quốc gia”.

Đây là sự công nhận cho hành trình phát triển bền bỉ, sức lan tỏa rộng khắp và những đóng góp nổi bật cho eSports Việt Nam.

Audition được vinh danh là "Bộ môn Thể thao điện tử thương hiệu quốc gia” (Ảnh: VTC).

Từ những quán net đông đúc đến sân chơi chuyên nghiệp quốc tế, Audition kỳ vọng được vinh danh là "Game vượt thời gian" - minh chứng cho sự bền vững, sáng tạo và sức sống mãnh liệt trong làng game Việt.

