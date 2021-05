Atletico đòi lại ngôi đầu bảng La Liga từ tay Real Madrid

Dân trí Trong bối cảnh Luis Suarez tiếp tục vắng mặt do chấn thương, Atletico vẫn đánh bại Huesca 2-0 trên sân Metropolitano, qua đó đòi lại ngôi đầu bảng La Liga từ tay Real Madrid.

Ở vòng đấu mà Real Madrid thắng Cadiz còn Barcelona đánh bại Getafe, Atletico gần như không còn đường lùi. Một kết quả bất lợi khi tiếp đón Huesca ở vòng 32 La Liga sẽ khiến họ mất đi lợi thế trong cuộc đua vô địch năm nay.

Angel Correa mở tỷ số cho Atletico ở phút 39.

Chỉ phải tiếp đón đối thủ đang nằm trong nhóm cuối bảng Huesca, đoàn quân HLV Simeone làm chủ hoàn toàn thế trận và ép sân toàn diện, khiến đội khách lùi đội hình về phòng ngự.

Tạo ra thế trận lấn lướt như vậy, tuy nhiên việc Luis Suarez vắng mặt khiến hàng công Atletico chơi không thực sự sắc nét và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Cũng phải đến tận phút 39 Atletico mới khai thông được thế bế tắc do công của Angel Correa.

Nhận đường chuyền của Marcos Llorente, Correa có pha xử lý khéo léo ở sát vòng cầm Huesca loại bỏ một hậu vệ đối phương trước khi xoay người dứt điểm rất căng bằng chân trái làm bó tay thủ thành Alvaro Fernandez, mở tỷ số 1-0 cho Atletico.

Niềm vui của Correa khi giúp Atletico khai thông thế bế tắc.

Có được bàn mở tỷ số, Atletico chọn lối đá quen thuộc là chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu và chờ cơ hội kết liễu đối phương. Atletico đạt được mục đích ở phút 80 và đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng bởi Huesca gần như không có cơ hội tiếp cận cầu môn Oblak.

Từ hai đường chuyền về bất cẩn của Doumbia và Siovas, Marcos Llorente mới có cơ hội thoát xuống trước khi thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Carrasco dễ dàng dứt điểm tung lưới đội khách, nâng tỷ số lên 2-0 cho Atletico.

Carrasco ấn định chiến thắng 2-0 cho Atletico ở phút 80.

Các cầu thủ Huesca phản ứng dữ dội vì cho rằng Llorente đã rơi vào thế việt vị, nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà Atletico.

Trong khoảng 10 phút cuối trận, Atletico chơi chậm để bảo toàn tỷ số và 2-0 là kết quả chung cuộc. Atletico đã có chiến thắng thứ 22 ở La Liga năm nay, một thành tích ấn tượng khi giải đấu mới đi qua 32 vòng đấu.

Cầu thủ Huesca cho rằng Llorente đã việt vị trước khi kiến tạo cho Carrasco, nhưng bàn thắng vẫn được trọng tài công nhận cho Atletico.

Atletico đòi lại ngôi đầu bảng La Liga từ tay Real Madrid và đoàn quân HLV Simeone có được 73 điểm, hơn đối thủ cùng thành phố 3 điểm. Barcelona đứng thứ ba với 68 điểm, nhưng họ thi đấu ít hơn 1 trận.

Đội hình thi đấu

ATLETICO (4-3-2-1): Oblak, Trippier, Savic, Giménez, Lodi dos Santos (Felipeat 87), Koke, Herrera (Dembele 76), Sául (Machín Pérez 87), Llorente, Carrasco (Kondogbia 84), Correa (Torreira 84)

Bàn thắng: Correa 39, Carrasco 80

HUESCA (3-5-2): Fernández, Ínsua (García at 85), Pulido, Siovas, Rico, Doumbia, Mosquera (Galán Gil at 63), Escriche, Gómez (López at 85), Okazaki (Ferreiro at 63), Mir (Ramírez at 63)

Bảng xếp hạng La Liga sau 32 vòng đấu.

Thùy Linh