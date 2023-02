Argentina gia hạn hợp đồng với HLV Scaloni đến World Cup 2026

Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) và HLV Lionel Scaloni đã xác nhận hai bên đã ký gia hạn hợp đồng kéo dài thêm 3 năm sau gần hai tháng đàm phán.

HLV Lionel Scaloni ký gia hạn hợp đồng dẫn dắt tuyển Argentina đến World Cup 2026 (Ảnh: AP).

Hợp đồng của Scaloni hết hạn sau khi Argentina vô địch World Cup tại Qatar vào ngày 18/12. Các cuộc đàm phán giữa hai bên đã kéo dài sau đó. Cuối cùng, nhà cầm quân 44 tuổi và Claudio Tapia, Chủ tịch AFA, đã thống nhất được hợp đồng mới sau khi gặp nhau tại Paris trước lễ trao giải của FIFA tối 25/2.

"Khi niềm tin cao, giao tiếp sẽ rõ ràng và hiệu quả", Tapia chia sẻ trên twitter với hình ảnh ông và Scaloni đang mỉm cười và uống trà ở thủ đô nước Pháp. "Chúng tôi tiếp tục tin tưởng vào dự án của các đội tuyển quốc gia cho Lionel Scaloni, huấn luyện viên vô địch World Cup", ông Tapia khẳng định.

Tại lễ trao giải FIFA The Best 2022, HLV Lionel Scaloni cũng đã vượt qua các đàn anh là Carlo Ancelotti (Real Madrid) và Pep Guardiola (Manchester City) để giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất FIFA The Best 2022.

HLV Scaloni nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất FIFA The Best 2022 (Ảnh: Getty).

Kể từ khi dẫn dắt Argentina vào năm 2018, HLV Scaloni đã giúp đội bóng "xứ sở Tango" giành chức vô địch Copa America 2021 - chức vô địch đầu tiên của đội tuyển nước này sau 28 năm. Sau đó Scaloni khiến thế giới ngỡ ngàng khi cùng Argentina đăng quang ngôi vương ở World Cup 2022.

Chính vì vậy, đội trưởng Lionel Messi và các cầu thủ chủ chốt khác liên tục đề nghị AFA gia hạn hợp đồng với Scaloni tới World Cup 2026.

Sau World Cup 2022, đội tuyển Argentina sẽ có trận giao hữu quốc tế với Panama vào ngày 23/3 tại SVĐ Estadio Monumental ở thủ đô Buenos Aires.