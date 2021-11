Anh dự World Cup sau chiến thắng 10-0, Italia mất ngôi đầu vào tay Thụy Sỹ

Dân trí Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Anh chính thức giành vé dự World Cup 2022 sau chiến thắng 10-0 trước San Marino. Italia gây thất vọng khi mất ngôi đầu bảng vào tay Thụy Sỹ.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu đã xác định được 9 đội tuyển đầu bảng giành vé đến Qatar năm sau gồm Serbia (bảng A), Tây Ban Nha (bảng B), Thụy Sỹ (bảng C) Pháp (bảng D), Bỉ (bảng E), Đan Mạch (bảng F), Croatia (bảng H), Anh (bảng I) và Đức (bảng J).

Hành quân tới sân của đội bóng yếu nhất bảng và chưa có điểm số nào như San Marino, HLV Gareth Southgate vẫn tung ra sân đội hình rất mạnh với nhiều hảo thủ như thủ quân Harry Kane, trung vệ Harry Maguire, tiền vệ Phil Foden hay hậu vệ Trent Alexander-Arnold.

Harry Maguire đánh đầu mở tỷ số cho đội tuyển Anh.

Với đẳng cấp vượt trội, đội tuyển Anh không mất quá nhiều thời gian để có được bàn thắng. Một lần nữa trung vệ Maguire lại là người ghi bàn mở tỷ số của trận đấu với cú đánh đầu, qua đó mở ra một bữa tiệc bàn thắng dành cho Tam sư.

Harry Kane ghi đến 4 bàn thắng vào lưới San Marino.

Chưa đầy 10 phút sau bàn thắng của Maguire, tuyển Anh có bàn thắng thứ hai sau tình huống đốt lưới nhà của hậu vệ Filippo Fabbri.

Đội trưởng Harry Kane đã thi đấu bùng nổ với một cú poker chỉ trong 15 phút, với hai bàn thắng tới từ chấm đá phạt 11m giúp đội tuyển Anh dẫn 6-0.

Tình huống ghi bàn của Saka.

Dù đã dẫn trước 6 bàn ở hiệp một, đội Anh vẫn tiếp tục thi đấu bùng nổ trong hiệp 2. Tiền vệ trẻ Smith-Rowe trong lần đầu đá chính cho Tam sư đã có bàn thắng ở phút 58.

Emile Smith Rowe cũng có bàn thắng ở trận đấu này.

Mọi thứ càng trở nên thuận lợi dành cho người Anh Anh, khi trung vệ Dante Rossi của San Marino nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 68. Chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân, San Marino may mắn chỉ nhận thêm 3 bàn thua.

Đội tuyển Anh đã có chiến thắng đậm nhất ở vòng loại World Cup 2022.

Tyrone Mings, Tammy Abraham và Bukayo Saka là những người ghi bàn cho đội tuyển Anh. Hậu vệ Alexander-Arnold là người tỏa sáng với cả 3 đường kiến tạo cho đồng đội lập công.

Harry Kane cùng đồng đội giành vé dự World Cup 2022 với ngôi đầu bảng I.

Thắng San Marino 10-0, đội tuyển Anh kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup 2022 với 26 điểm sau 10 vòng đấu và giành vé dự World Cup. Ba Lan dù thua Hungary 1-2 ở lượt cuối nhưng xếp thứ hai ở bảng I và giành vé đá play-off.

Đội hình thi đấu

Đội tuyển San Marino: Benedettini, Battistini, Fabbri (Conti 80'), Rossi, Tomassini (Vitaioli 46'), Lunadei (Grandoni 74'), Golinucci, Mularoni, D'Addario (Censoni 46'), Nanni, Hirsch (Golinucci 46')

Đội tuyển Anh: Ramsdale; Maguire (sub Gallagher h/t), Coady, Mings; Alexander-Arnold, Bellingham, Phillips (sub Chilwell h/t), Saka; Foden (sub Abraham h/t), Kane (sub James 63), Smith Rowe (sub Stones 73)

Bàn thắng: Maguire 6, Fabbri (OG) 15, Kane 27 31 39, 42, Smith Rowe 58, Mings 69, Abraham 79, Saka 79

Bảng xếp hạng chung cuộc bảng I vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Với nhiệm vụ phải giành chiến thắng đậm trước chủ nhà Bắc Ireland để đua hiệu số với Thụy Sỹ, Italia nhập cuộc rất khẩn trương và kiểm soát toàn bộ trận đấu. Trong 45 phút đầu tiên, nhà vô địch Euro 2020 có tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 65%.

Giovanni Di Lorenzo bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở đầu trận.

Cơ hội tốt nhất thuộc về Giovanni Di Lorenzo ở phút thứ 8. Đón đường chuyền ngược chuẩn xác từ Lorenzo Insigne ở góc xa, Di Lorenzo tung ra cú sút hiểm hóc nhưng đã bị thủ thành Bailey Peacock-Farrell xuất sắc cản phá.

Domenico Berardi và các chân sút của Italia đã có trận đấu bế tắc.

Đây cũng là tình huống ăn bàn rõ nét nhất bị các cầu thủ Italia bỏ qua trong hiệp thi đấu đầu tiên. Bắc Ireland dù không còn mục tiêu nhưng vẫn phòng ngự đầy khó chịu với số đông.

Bắc Ireland có nhiều đường phản công chớp nhoáng khiến hàng thủ Italia khó khăn.

Bước sang hiệp 2, chủ nhà Bắc Ireland suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số ở phút 48, khi Jamal Lewis chuyền bóng chính xác cho George Saville, nhưng pha dứt điểm ở cự ly gần của cầu thủ này đã bị Gianluigi Donnarumma cứu thua xuất thần.

Federico Chiesa bất lực trong vòng vây các cầu thủ Bắc Ireland.

Italia tiếp tục kiểm soát thế trận sau đó, nhưng họ không tạo ra được cơ hội ghi bàn rõ ràng nào. Chỉ tới những phút cuối trận, kịch tính mới liên tục được đẩy lên với những pha ăn miếng trả miếng.

Italia đã không thể có được bàn thắng vào lưới Bailey Peacock-Farrell.

Emerson bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 80, trước khi Bắc Ireland có pha bóng suýt ăn bàn từ nỗ lực dũng mãnh của Stuart Dallas bên ngoài vòng cấm, nhưng cú sút lại đi chệch cột dọc.

Italia ngậm ngùi nhường vé chính thức dự World Cup 2022 cho Thụy Sỹ và chờ lượt trận play-off.

Italia buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng và họ để lộ những sai lầm trong phòng ngự. Những giây cuối cùng của trận đấu, Conor Washington đã loại bỏ được thủ thành Donnarumma, nhưng cú dứt điểm cuối cùng bị trung vệ Leonardo Bonucci phá vóng trên vạch vôi.

Nỗi thất vọng của HLV Mancini sau khi kết thúc trận đấu.

Nếu như Italia bị Bắc Ireland cầm hòa 0-0 thì Thụy Sỹ đánh bại Bulgaria đến 4-0. Kết thúc lượt trận bản C, Thụy Sỹ giành ngôi đầu bảng với 28 điểm và giành vé dự World Cup, còn Italia xếp thứ hai với 26 điểm, phải bước vào loạt đá play-off may rủi.

Đội hình thi đấu

Đội tuyển Bắc Ireland: Peacock-Farrell; Cathcart, Flanagan, Evans, Lewis; Davis; Dallas, McCann, Saville (Evans, 72), Whyte (Washington, 72); Magennis

Đội tuyển Italia: Donnarumma; Emerson (Scamacca, 80), Acerbi, Bonucci, Di Lorenzo; Barella (Belotti, 64), Jorginho (Locatelli, 69), Tonali (Cristante, 46); Chiesa, Berardi, Insigne (Bernardeschi, 68)

Bảng xếp hạng chung cuộc bảng C vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

