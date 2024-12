Ấn tượng giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024

Giải đấu do Bộ Công an chủ trì và Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Taekwondo Cảnh sát Thế giới tổ chức, đã khẳng định tinh thần mạnh mẽ qua khẩu hiệu "Sức mạnh của Cảnh sát - Cảnh sát Taekwondo - người bảo vệ công dân toàn cầu".

Với sự tham gia của hơn 2.000 vận động viên đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, giải đấu không chỉ khẳng định tầm vóc của một sự kiện thể thao quốc tế, mà còn thể hiện vai trò to lớn của thể thao trong việc thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường hợp tác và thúc đẩy phát triển bền vững giữa các quốc gia.

Đây đồng thời là sân chơi để các vận động viên khẳng định tài năng, bản lĩnh và tinh thần cống hiến trên đấu trường khu vực, góp phần nâng cao vị thế thể thao của các quốc gia tham dự.

Kết thúc giải đấu, Đoàn Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam đã xuất sắc giành được 37 huy chương vàng, 36 huy chương bạc và 33 huy chương đồng.

Đoàn Indonesia giành giải Nhì với 7 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, trong khi đoàn Campuchia đứng thứ Ba với 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Ở nội dung thi đấu mở rộng dành cho các câu lạc bộ dân sự, các đại diện từ Hàn Quốc áp đảo với kết quả nhất, nhì, ba lần lượt như sau: Đại học Jeong Jeom, Đại học Shinhan và Đại học Daekyung.

Bên cạnh các trận đấu kịch tính, Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật chào mừng đặc sắc đã tôn vinh hình ảnh một Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc, cùng với màn kỵ binh đặc biệt gây ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả và bạn bè quốc tế.

Đồng hành cùng Lễ khai mạc giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Với hơn 60 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, Vietcombank không ngừng khẳng định vai trò tiên phong không chỉ trong lĩnh vực tài chính mà còn trong các hoạt động văn hóa, xã hội và thể thao.

Thông qua giải đấu, Vietcombank kỳ vọng góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đồng thời củng cố hình ảnh, vị thế, phát triển thể thao thành tích cao trong lực lượng công an nhân dân Việt Nam.