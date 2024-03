5 ứng cử viên thay thế HLV Troussier dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã đi tới tận cùng của sự thất vọng sau trận thua 0-3 trước Indonesia ngay trên sân Mỹ Đình. Sau trận thua này, HLV Troussier đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Ngay từ thời điểm này, VFF đã gấp rút tìm kiếm HLV mới thay thế HLV Troussier để tiếp tục gánh vác đội tuyển Việt Nam. Người kế nhiệm sẽ có nhiệm vụ rất nặng nề khi phải vực dậy "con tàu" và giúp đội bóng lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Dưới đây là danh sách 5 ứng cử viên có thể thay thế HLV Troussier.

Hoàng Anh Tuấn

HLV Hoàng Anh Tuấn từng giúp lứa U20 Việt Nam giành vé tham dự World Cup U20 năm 2017. Sau này, lứa cầu thủ Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường… là thành viên của thế hệ vàng Việt Nam gặt hái thành công vang dội dưới thời HLV Park Hang Seo.

HLV Hoàng Anh Tuấn rất "mát tay" với các cầu thủ trẻ (Ảnh: Minh Quân).

Nhiều khả năng, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ được bổ nhiệm tạm thời dẫn dắt đội U23 Việt Nam thi đấu ở giải U23 châu Á 2024. Nếu thành công ở giải đấu đó, ông hoàn toàn xứng đáng được trao cơ hội dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Gong Oh Kyun

HLV Gong Oh Kyun từng giúp đội U23 Việt Nam thi đấu thành công ở giải U23 châu Á 2022. Sau đó, ông chia tay bóng đá Việt Nam để hoàn thành công việc học tập. Khi tái xuất, HLV Gong Oh Kyun không thành công khi cầm quân ở CLB Công an Hà Nội.

HLV Gong Oh Kyun từng gặt hái thành công cùng đội U23 Việt Nam (Ảnh: Duy Hiếu).

Dù vậy, triết lý của HLV người Hàn Quốc được cho là phù hợp với đội tuyển Việt Nam. Dưới thời HLV Gong Oh Kyun, đội U23 Việt Nam tấn công có đường nét và tạo nhiều tiếng vang. Ông từng được dự đoán sẽ thay thế HLV Park Hang Seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Velizar Popov

HLV Velizar Popov có cá tính mạnh. Trong những năm qua, ông đã xây dựng CLB Thanh Hóa trở thành thế lực ở V-League. Với sự am hiểu bóng đá Việt Nam, HLV người Bulgaria hoàn toàn có thể trở thành HLV trưởng tương lai của đội tuyển quốc gia.

HLV Velizar Popov có lối chơi tương đồng với HLV Troussier (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Velizar Popov có lối chơi kiểm soát bóng, áp sát tầm cao. Đây là trường phái bóng đá tương tự với HLV Troussier. Do đó, nếu VFF muốn tiếp nối lối chơi của HLV người Pháp, HLV Velizar Popov có thể là lựa chọn tốt.

Kiatisuk Senamuang

Không dưới một lần, HLV Kiatisuk được xướng tên trong danh sách ứng cử viên "ghế nóng" của đội tuyển Việt Nam. Với "Zico Thái", Việt Nam không khác gì quê hương thứ hai. Ông gắn bó với bóng đá Việt Nam từ khi còn là cầu thủ tới khi làm công tác huấn luyện.

HLV Kiatisuk am hiểu bóng đá Việt Nam và từng giúp bóng đá Thái Lan "hóa rồng" (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong quá khứ, HLV Kiatisuk từng xây dựng đội tuyển Thái Lan thi đấu thành công với lối chơi bóng ngắn vô cùng hấp dẫn. Chỉ có điều, HLV này mới đảm nhận công tác huấn luyện ở CLB Công an Hà Nội nên chưa chắc muốn rời khỏi công việc này.

Vũ Hồng Việt

Trong số các HLV nội làm việc ở V-League, HLV Vũ Hồng Việt thu hút được nhiều sự chú ý. Ông đã "thổi hồn" vào CLB Nam Định để giúp đội bóng này vươn lên dẫn đầu V-League ở mùa giải này.

HLV Vũ Hồng Việt đang thành công cùng CLB Nam Định (Ảnh: Lâm Anh).

Trong quá khứ, HLV Vũ Hồng Việt từng có thời gian làm trợ lý HLV Park Hang Seo nên có mối quan hệ tốt với các cầu thủ. Vì vậy, nếu VFF có ý định bổ nhiệm HLV nội, Vũ Hồng Việt là cái tên đáng được kỳ vọng.