40 tay gậy thi đấu chung kết trên sân golf tiêu chuẩn Championship đầu tiên tại Việt Nam

Sau hai vòng loại diễn ra tại khu vực Bắc và Nam, 40 golfer là đã tham gia vòng chung kết Lexus Cup 2022 diễn ra từ ngày 12/08 - 13/09 tại sân Golf Hoiana Shores Quảng Nam. Đây được biết đến là sân golf tiêu chuẩn Championship lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, thiết kế bởi Robert Trent Jones Jr, "Cha đẻ của những sân Golf thân thiện với môi trường".

Lexus NX 350h là giải thưởng Hole-in-one tại Lexus Cup 2022 nhưng đáng tiếc chưa tìm được chủ nhân (Ảnh: TMV).

Các golfer tham dự được chia theo ba bảng: A (HDC 00 - 15), B (HDC 16 - 22), C (HDC 23 - 28) thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 lỗ. Ban tổ chức sẽ chọn ra một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba cho mỗi bảng và một giải vô địch Best Gross. Ngoài ra còn có một giải Đồng Đội (Best Team) dành cho đội có thành tích tốt nhất, 5 giải kỹ thuật trong đó có một giải cú đánh xa nhất (Longest drive) và 4 giải cú đánh gần cờ (Nearest to the Pin).

Đặc biệt, giải thưởng hole-in-one năm nay là xe Lexus NX 350h - mẫu xe Hybrid đánh dấu sự chuyển mình của Lexus sang chương mới với thiết kế và công nghệ đột phá. Tuy nhiên, đáng tiếc là mẫu xe này chưa tìm được chủ nhân tại Lexus Cup 2022.

Giải đấu năm nay có sự góp mặt của Nguyễn Thái Dương, một trong những tay golf chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Anh cũng đang tiên phong phát triển Golf Việt, trong vai trò Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam kiêm Giám đốc Hệ thống giải Golf chuyên nghiệp Việt Nam (VGA Tour). Dưới sự dẫn dắt của anh Thái Dương, các Golfer đã có cơ hội giao lưu, thử thách bản thân, đồng thời học hỏi những kỹ thuật và kinh nghiệm bổ ích.

Bên cạnh vòng thi đấu gay cấn, các golfer cũng có những trải nghiệm khó quên với không gian đêm tiệc sang trọng ấm cúng cùng ẩm thực tinh túy đa dạng của Hoiana và những màn trình diễn nghệ thuật đầy ấn tượng.