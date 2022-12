200 golfer dự giải Christmas Day Championship 2022

Tiếp nối thành công của năm 2021 cũng như mừng kỷ niệm 2 năm thành lập Cộng đồng "Yêu Golf, Mê Swing & Nghiện Du Lịch", Ban quản trị nhóm phối kết hợp cùng S_Golf và Bay Golf một lần nữa hội ngộ cùng nhau đồng tổ chức giải đấu "Christmas Day Championship 2022".

Christmas Day Championship 2022 như là lời tạm biệt năm cũ với những sự chuyển mình sau thời gian đại dịch, chào đón năm 2023 với những khởi đầu mới, hứa hẹn nhiều thành công, nhiều hy vọng và niềm tin vào tương lai tốt đẹp hơn. Tại giải đấu, các golfer sẽ cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm đẹp để đón chào mùa giáng sinh an lành trên sân golf.

Giải đấu hứa hẹn hấp dẫn.

Bên cạnh đó, giải đấu như một lời tri ân của Ban Quản Trị cộng đồng " Yêu Golf, Mê Swing& Nghiện Du Lịch" tới toàn thể các thành viên, những người luôn ủng hộ và có nhiều đóng góp tích cực, giúp group ngày càng phát triển, góp một phần nhỏ bé vào phong trào chung của golf Việt Nam.

BTC chúng tôi mong muốn Christmas Day Championship 2022 không chỉ là sự kiện thi đấu golf mà còn là giải đấu của tình yêu thương, tình bạn, tình đoàn kết, cùng chung tay làm những điều ý nghĩa cho xã hội.

Giải đấu có giải thưởng rất hấp dẫn, bao gồm Best Gross, Nhất/ Nhì/ Ba với 4 bảng đấu A, B, C, Lady, bên cạnh đó là 3 giải Longest Drive ( 2 nam 1 nữ), 6 giải Nearest to the Pin. Đặc biệt, Hole in One với giải thưởng là một chiếc ô tô kèm 100 triệu đồng, không giới hạn lượt trúng.