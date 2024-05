10 sân vận động tổ chức Euro 2024 tại Đức

Euro 2024 sẽ diễn ra vào mùa hè năm nay tại Đức, bắt đầu từ ngày 14/6 đến 15/7. Giải đấu sẽ có 51 trận diễn ra trong thời gian một tháng với trận khai mạc sẽ được tổ chức tại sân vận động (SVĐ) Allianz Arena, sân nhà của CLB Bayern Munich.

Trong suốt một tháng tranh tài, các trận đấu sẽ được diễn ra trên 10 SVĐ đẳng cấp thế giới ở Đức. Trận chung kết sẽ được tổ chức tại SVĐ lớn có sức chứa 71.000 chỗ ngồi, SVĐ Olympic ở thủ đô Berlin.

1. SVĐ Olympic, Berlin (sức chứa 71.000 chỗ ngồi, diễn ra 6 trận đấu):

Là SVĐ lớn nhất tại Euro 2024, sân Olympic là nơi tổ chức mọi trận chung kết Cúp quốc gia Đức kể từ năm 1985 đến nay. Sân này cũng từng diễn ra trận chung kết Champions League 2015 giữa Barcelona và Juventus và trận chung kết World Cup 2006 giữa Italy và Pháp.

Trận chung kết Euro 2024 năm nay sẽ được tổ chức tại SVĐ Olympic, Berlin (Ảnh: Getty).

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi SVĐ có sức chứa 71.000 chỗ ngồi này được chọn để tổ chức 6 trong số 51 trận đấu, bao gồm cả trận chung kết sẽ tổ chức vào ngày Chủ Nhật (14/7).

Các trận đấu Euro 2024 tại sân Olympic:

15/6: Tây Ban Nha vs Croatia; 21/6: Ba Lan vs Áo; 25/6: Hà Lan vs Áo; 29/6: Vòng 1/8; 6/7: Tứ kết; 14/7: Chung kết.

2. SVĐ Cologne (41.000 chỗ ngồi, diễn ra 5 trận đấu):

Đây là SVĐ lâu đời nhất tại giải đấu Euro năm nay, khởi công và bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 1923 tại Mungersdorf, Cologne.

Mùa hè này, SVĐ Cologne sẽ tổ chức tổng cộng 5 trận đấu, gồm Hungary vs Thụy Sĩ (15/6), Scotland vs Thụy Sĩ (19/6); Bỉ vs Romania (22/6); Anh vs Slovenia (25/06); Vòng 1/8 (30/6).

3. SVĐ BVB Dortmund (62.000 chỗ ngồi, diễn ra 6 trận đấu):

BVB Dortmund (hay còn gọi là Signal Iduna Park) sẽ tổ chức 6 trận đấu tại giải Euro năm nay, trong đó có một trận bán kết. Địa điểm nổi tiếng này từng tổ chức 6 trận đấu trong World Cup 2006 và đã tổ chức các trận đấu ở UEFA Champions League, bao gồm trận chung kết Champions League mùa giải 2000-01 giữa Liverpool và Alaves.

BVB Dortmund - hay còn gọi là Signal Iduna Park với sức chứa 62.000 chỗ ngồi sẽ tổ chức 6 trận đấu Euro 2024, trong đó có một trận bán kết (Ảnh: EPA).

Các trận đấu Euro 2024 tại BVB Stadion Dortmund:

15/6: Italy vs Albania; 18/06: Thổ Nhĩ Kỳ vs Albania; 22/6: Thổ Nhĩ Kỳ vs Bồ Đào Nha; 25/6: Pháp vs Ba Lan; 29/6: Vòng 1/8; 10/7: Bán kết.

4. SVĐ Dusseldorf (40.000 chỗ ngồi, diễn ra 5 trận đấu):

Đây là một trong những SVĐ khiêm tốn ở Euro 2024, khi Dusseldorf có sức chứa 40.000 người và là sân nhà của Fortuna Dusseldorf, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng hai của bóng đá Đức.

Các trận đấu Euro 2024 tại Fortuna Dusseldorf:

17/6: Áo vs Pháp; 21/6: Slovakia vs Ukraina; 24/6: Albania vs Tây Ban Nha; 1/7: Vòng 1/8; 7/7: Tứ kết.

5. SVĐ Frankfurt (47.000 chỗ ngồi, diễn ra 5 trận đấu):

Frankfurt Arena được xây dựng vào năm 1925, là sân nhà của CLB Eintracht Frankfurt - nơi từng tổ chức nhiều trận đấu tại một số giải đấu lớn bao gồm UEFA Champions League 1998 và World Cup 2006.

SVĐ lâu đời nhất tại Euro năm nay, Frankfurt Arena ban đầu được xây dựng vào năm 1925 (Ảnh: Getty).

Các trận đấu Euro 2024 tại Frankfurt Arena:

17/6: Bỉ vs Slovakia; 20/6: Đan Mạch vs Anh; 23/06: Thụy Sĩ vs Đức; 26/6 : Slovakia vs Romania; 1/7: Vòng 1/8.

6. SVĐ AufSchalke, Gelsenkirchen (50.000 chỗ ngồi, diễn ra 4 trận đấu):

Một sân vận động hiện đại khác tại Euro 2024 mùa hè này chính là Arena AufSchalke - sân nhà của CLB Schalke 04 được khai trương vào năm 2001.

SVĐ này từng tổ chức trận chung kết Champions League năm 2004, chứng kiến đội bóng Porto của HLV Jose Mourhino đánh bại Monaco để đăng quang ngôi vương.

SVĐ 50.000 chỗ ngồi có mái và sân có thể thu vào hiện đại (Ảnh: AP).

Các trận đấu Euro 2024 tại Arena AufSchalke:

16/6: Serbia vs Anh; 20/6: Tây Ban Nha vs Italy; 26/6: Georgia vs Bồ Đào Nha; 30/6: Vòng 1/8.

7. SVĐ Volkspark, Hamburg (49.000 chỗ ngồi, diễn ra 5 trận đấu):

Volksparkstadion - sân nhà của một trong những CLB sáng lập Bundesliga là Hamburg SV - sẽ tổ chức 5 trận đấu tại Euro 2024.

Các trận đấu diễn ra tại Volksparkstadion:

16/6: Ba Lan vs Hà Lan; 19/6: Croatia vs Albania; 22/6: Georgia vs CH Séc; 26/6: CH Séc vs Thổ Nhĩ Kỳ; 5/7: Tứ kết.

8. SVĐ Red Bull, Leipzig (40.000 chỗ ngồi, diễn ra 4 trận đấu):

Là SVĐ nhỏ nhất tại Euro 2024 nhưng không kém phần ấn tượng. SVĐ Leipzig - còn được gọi là Red Bull Arena - có mái nhà hiện đại, từng tổ chức 5 trận đấu tại World Cup 2006.

Các trận đấu Euro 2024 tại sân vận động Leipzig:

18/6: Bồ Đào Nha vs CH Séc; 21/6: Hà Lan vs Pháp; 24/6: Croatia vs Italy; 2/7: Vòng 1/8.

9. SVĐ Allianz Arena, Munich (67.000 chỗ ngồi, diễn ra 6 trận đấu):

Là một trong những SVĐ được chờ đợi nhất tại Euro 2024 năm nay, Allianz Arena mang tính biểu tượng nhất của châu Âu nhờ thành công cả trong nước và ở châu Âu của đội bóng sở hữu nó là Bayern Munich.

Allianz Arena là sân vận động lớn thứ hai tại giải Euro 2024 năm nay, với sức chứa 67.000 chỗ ngồi (Ảnh: Getty).

SVĐ này đã tổ chức một số trận đấu đỉnh cao từ trận chung kết Champions League đến các trận đấu ở World Cup 2006 và Euro 2020.

Các trận đấu Euro 2024 tại Allianz Arena:

14/6: Đức vs Scotland; 17/6: Romania vs Ukraine; 20/6: Slovenia vs Serbia; 25/6: Đan Mạch vs Serbia; 2/7: Vòng 1/8; 9/7: Bán kết

10. SVĐ Stuttgart (51.000 chỗ ngồi, diễn ra 5 trận đấu):

Kể từ khi được xây dựng vào năm 1993, Stuttgart Arena đã được cải tạo và hiện đại hóa nhiều lần trong suốt lịch sử lâu dài của SVĐ. Trong quá trình cải tạo này, 18 quả bom chưa nổ từ các cuộc không kích trong Thế chiến thứ hai đã được tìm thấy tại địa điểm này.

SVĐ có sức chứa 51.000 chỗ ngồi là sân nhà của đội bóng Đức VFB Stuttgart (Ảnh: Getty).

SVĐ Stuttgart không còn xa lạ với việc tổ chức các sự kiện lớn vì đây là nơi tổ chức các trận đấu ở cả World Cup 1974 và World Cup 2006.

Các trận đấu Euro 2024 tại sân Stuttgart:

16/6: Slovenia vs Đan Mạch; 19/6: Đức vs Hungary; 23/6: Scotland vs Hungary; 26/6: Ukraine vs Bỉ; 5/7: Tứ kết.