Washington tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Hormuz, Iran dọa bắn tàu chiến Mỹ

Tàu khu trục Mỹ ở biển Ả rập tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm nay 4/5 tuyên bố Washington đang kiểm soát eo biển Hormuz và phong tỏa sự di chuyển của các tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran.

“Iran không kiểm soát eo biển. Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát eo biển. Chúng tôi đã phong tỏa các tàu thuyền đi vào hoặc ra khỏi các cảng của Iran", ông nói trong một bình luận về báo cáo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) về việc các tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz và hộ tống các tàu hàng.

Theo báo cáo của CENTCOM, 2 tàu hàng mang cờ Mỹ đã an toàn đi qua eo biển Hormuz, và lực lượng Mỹ đang tham gia vào việc khôi phục hoạt động vận chuyển hàng hải dân sự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm nay tuyên bố Mỹ phải giảm bớt các yêu cầu đối với Iran, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột đang bế tắc.

“Ở giai đoạn này, ưu tiên của chúng tôi là chấm dứt chiến tranh. Đối thủ phải cam kết với một cách tiếp cận hợp lý và từ bỏ những yêu cầu quá mức đối với Iran”, ông Baghaei nói trong một cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình nhà nước.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã bị đình trệ kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8/4. Cho đến nay, mới chỉ một vòng đàm phán hòa bình trực tiếp được tổ chức.

Một điểm mấu chốt gây tranh cãi là việc Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào ngày 28/2. Động thái này làm gián đoạn dòng chảy chính của dầu mỏ, khí đốt và phân bón toàn cầu, trong khi Mỹ cũng áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào ngày 3/5 rằng Washington sẽ bắt đầu hộ tống các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Iran đã nhanh chóng phản hồi, cảnh báo sẽ đáp trả động thái của Mỹ.

“Đến nay, Mỹ lẽ ra phải hiểu rằng họ không thể sử dụng ngôn từ đe dọa và vũ lực chống lại đất nước Iran”, ông Baghaei nói, đồng thời khẳng định Iran đã chứng tỏ khả năng bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz.

Ông Baghaei cho biết eo biển Hormuz là “tuyến đường an toàn và bảo mật” cho vận tải biển quốc tế trước xung đột.

“Cộng đồng quốc tế phải buộc Mỹ và Israel chịu trách nhiệm về việc gây mất an ninh trên tuyến đường thủy này và tạo ra những vấn đề đang lan rộng khắp thế giới”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết thêm.

Theo ông Baghaei, trước khi Tổng thống Trump công bố kế hoạch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz, Iran đã đệ trình một đề xuất 14 điểm “tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh”, và Washington đã phản hồi trong một thông điệp gửi tới bên trung gian hòa giải Pakistan.

Hãng tin Tasnim của Iran dẫn nguồn tin cho biết Iran đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi kịch bản ở eo biển Hormuz và đã nổ phát súng đầu tiên vào một số tàu quân sự của Mỹ.

Theo nguồn tin, Iran sẽ không để Mỹ “bắt nạt”.

“Lực lượng vũ trang Iran, giống như trong cuộc chiến 40 ngày, sẽ không cho phép lực lượng chiến đấu của Mỹ đi qua, và bất kỳ sự di chuyển nào qua eo biển Hormuz sẽ không diễn ra nếu không có sự cho phép của lực lượng vũ trang Iran”, nguồn tin nhấn mạnh.

“Ngoài việc bắn vào các tàu chiến của Mỹ, Iran cũng đã chuẩn bị các kịch bản khác mà họ sẽ thực hiện nếu cần thiết”, nguồn tin nói thêm.

Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi, cảnh báo bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào, đặc biệt là Mỹ, sẽ bị tấn công nếu cố gắng tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz.

Iran hôm nay cũng tuyên bố phóng tên lửa vào tàu hải quân Mỹ ở eo biển Hormuz, tuy nhiên Washington đã bác bỏ thông tin này.