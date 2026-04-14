Vì sao 3 tàu liên quan đến Iran vẫn đi qua Hormuz khi Mỹ áp lệnh phong tỏa?

Tàu đi qua eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Hãng tin Reuters ngày 14/4 trích dẫn dữ liệu vận tải cho biết, 3 tàu chở dầu liên quan đến Iran vẫn đi qua eo biển Hormuz trong ngày đầu tiên Mỹ áp lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Theo nguồn tin, các tàu này bao gồm tàu Peace Gulf mang cờ Panama, một tàu chở dầu tầm trung đang hướng đến cảng Hamriyah ở UAE.

Tàu Peace Gulf thường vận chuyển naphtha của Iran, một sản phẩm dầu mỏ được sử dụng để sản xuất nhựa và hóa chất.

Tàu thứ hai được xác định đã đi qua eo biển Hormuz là tàu chở dầu Murlikishan, từng bị Mỹ trừng phạt, đang đi đến Iraq để bốc dỡ dầu nhiên liệu.

Tàu Murlikisha, trước đây được gọi là MKA, được cho là đã vận chuyển dầu của Nga và Iran.

Ngoài ra, tàu Rich Starry, một tàu bị Mỹ trừng phạt và mang cờ Trung Quốc, được cho là cũng đã đi qua eo biển Hormuz.

Con tàu đang chở khoảng 250.000 thùng methanol, được chất lên tại cảng cuối cùng mà tàu ghé đến, Hamriyah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Báo New York Times đưa tin con tàu đã nhận methanol từ một cảng không xác định ở vịnh Ba Tư và đang trên đường đến Trung Quốc.

Theo Reuters, 3 tàu trên không hướng đến các cảng của Iran. Do vậy, chúng không nằm trong diện phong tỏa và vẫn được đi qua eo biển Hormuz.

Quân đội Mỹ thông báo lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran có hiệu lực từ 10h ngày 13/4 theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Hiện có ít nhất 15 tàu chiến của Mỹ có thể sẵn sàng tham gia vào hoạt động phong tỏa, gồm một tàu sân bay, 11 tàu khu trục và 3 tàu tấn công đổ bộ để có thể thực hiện lệnh phong tỏa. Hiện chưa rõ vị trí chính xác của từng con tàu hoặc tàu nào sẽ tham gia trực tiếp vào lệnh phong tỏa.

Thông báo của quân đội Mỹ cho biết lệnh phong tỏa sẽ bao trùm toàn bộ đường bờ biển của Iran, nhưng các chuyến hàng nhân đạo bao gồm thực phẩm, vật tư y tế và các hàng hóa thiết yếu khác sẽ được phép đi qua sau khi chịu sự kiểm tra.

Trong một thông báo gửi tới các thuyền trưởng về lệnh phong tỏa nhằm tước quyền kiểm soát eo biển từ tay Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố: “Bất kỳ tàu thuyền nào xâm nhập hoặc rời khỏi khu vực phong tỏa mà không có sự cho phép đều sẽ bị ngăn chặn, chuyển hướng và bắt giữ”.

Tuyên bố cho biết thêm: “Lệnh phong tỏa sẽ không cản trở việc quá cảnh trung lập qua eo biển Hormuz để đến hoặc đi từ các điểm đến không thuộc Iran”.

Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), ông Arsenio Dominguez, nói rằng lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ kéo dài tình trạng đình trệ giao thông tàu thuyền tại eo biển kể từ khi xung đột bắt đầu. Ông Dominguez cho biết hiện có khoảng 20.000 thuyền viên và 1.600 con tàu đang bị kẹt lại trong Vùng Vịnh.