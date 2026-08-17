Vệ tinh Nga ghi lại góc nhìn ngoạn mục về nhật thực toàn phần (Video: Roscosmos)

Nhật thực toàn phần đã diễn ra vào ngày 12/8, với dải toàn phần kéo dài từ Greenland và Iceland, băng qua Đại Tây Dương đến các khu vực thuộc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và miền Bắc Nga. Nhật thực một phần cũng được nhìn thấy trên khắp phần lớn châu Âu, Bắc Mỹ và Tây Bắc châu Phi.

Vệ tinh Arktika-M của Nga đã quay lại khoảnh khắc nhật thực toàn phần này. Video của Roscosmos cho thấy bóng của Mặt Trăng đang quét qua Trái Đất.

Roscosmos cũng chia sẻ một góc nhìn khác từ quỹ đạo với 4 bức ảnh do phi hành gia Pyotr Dubrov chụp từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), cách Trái Đất khoảng 400km. Các bức ảnh cho thấy mặt trăng đang tiến dần và "gặm" lấy mặt trời từ các phía khác nhau.

Theo Cơ quan Quan sát Mặt trời Quốc gia Mỹ, đợt nhật thực toàn phần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 2/8/2027, khi dải toàn phần sẽ đi qua miền nam Tây Ban Nha, Gibraltar, Maroc, Algeria, Tunisia, Libya, Ai Cập, Ả rập Xê út, Somalia và Yemen.