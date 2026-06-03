Ukraine cảnh báo Nga sắp tiếp tục tấn công ồ ạt

Nga không kích Kiev ngày 2/6 (Ảnh: AFP).

Nga có thể tiếp tục không kích quy mô lớn

"Theo tình báo của chúng ta, một cuộc tấn công quy mô lớn khác có thể xảy ra vào đêm nay. Tôi khẩn thiết kêu gọi các bạn hãy chú ý đến các cảnh báo không kích”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngày 2/6, chỉ một ngày sau khi các cuộc tấn công của quân đội Nga được cho là đã khiến 22 người thiệt mạng, 130 người bị thương trên khắp Ukraine.

Ông Zelensky nói, trong cuộc tấn công hôm 2/6, Nga đã sử dụng hơn 70 tên lửa và 656 máy bay không người lái (UAV).

"Thật không may, mức độ cung cấp cho hệ thống phòng không của chúng ta hiện tại không cho phép chúng tôi đánh chặn một phần đáng kể các tên lửa”, ông cho biết.

Do đó, ông kêu gọi: "Tất cả các đối tác của Ukraine hãy cùng nhau, và mọi người ở châu Âu, phải tiếp tục nỗ lực để đảm bảo rằng Ukraine nhận được các tên lửa phòng không, các hệ thống cần thiết, thông tin tình báo quan trọng và các nguồn lực khác”.

Theo ông Zelensky, Nga đã xác định các mục tiêu tiềm tàng cho các cuộc tấn công tiếp theo, trong đó tập trung cụ thể vào các công ty quốc phòng Ukraine.

"Chúng tôi cũng biết rằng một trong những hướng đi chính được lựa chọn cho các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trong tương lai, cả về mặt quân sự, chính trị lẫn tuyên truyền, đều liên quan đến các công ty Ukraine đang chứng tỏ được sự tiến bộ trong việc phát triển tất cả các loại công nghệ tên lửa", ông Zelensky nói thêm và tuyên bố sẽ đáp trả.

Theo Tổng thống Zelensky, Nga coi khả năng sản xuất tên lửa đạn đạo và tên lửa đánh chặn của Ukraine là một mối đe dọa chiến lược.

Trước đó, vào tháng 2, ông Zelensky cho biết một dây chuyền sản xuất lớn tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine đã bị phá hủy do hậu quả từ một cuộc tấn công của Nga.

Ông lưu ý rằng vào thời điểm đó, dây chuyền sản xuất này vốn đã được di dời và sau đó đã khôi phục lại các hoạt động.

Vào tháng 5, các lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa Flamingo để tấn công một nhà máy quốc phòng của Nga ở Cheboksary, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.500km.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã nhận được một báo cáo từ người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Oleh Ivashchenko. Ông Ivashchenko cung cấp các thông tin chi tiết về việc sản xuất tên lửa của Nga, bao gồm các cơ sở sản xuất, số lượng, khoảng cách và các tuyến đường cung ứng linh kiện quan trọng từ các quốc gia khác.

Ukraine đang chuẩn bị các biện pháp đối phó nhằm phá vỡ quy trình sản xuất tên lửa của Nga thông qua sự phối hợp với các đối tác của mình.

Hai kịch bản tấn công của Nga

Chuyên gia quân sự kiêm quân nhân thuộc Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine Oleksandr Musiienko nhận định, hiện tại, có hai kịch bản có khả năng xảy ra đối với các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trong tương lai.

Thứ nhất là các cuộc tấn công mùa hè. Nga có thể cố gắng tạo ra các vấn đề cho hệ thống năng lượng của Ukraine trong thời gian nhu cầu tiêu thụ điện đạt đỉnh.

Thứ hai là tích trữ tên lửa cho đến mùa thu. Moscow có thể tạm dừng một thời gian để xây dựng lại các nguồn dự trữ tên lửa trước khi tiến hành đợt tấn công mới vào cuối thu, đầu đông. Theo ông Musiienko, để xây dựng các kho dự trữ, quân đội Nga có thể sẽ sử dụng ít tên lửa đạn đạo hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào UAV.

Trong khi đó, Washington Post dẫn nhận định của các quan chức châu Âu cho rằng có dấu hiệu Nga sẽ gia tăng các cuộc tấn công vào Kiev. Điều này có thể không chỉ liên quan đến tình hình quân sự mà còn là một nỗ lực nhằm tác động đến tiến trình của các cuộc đàm phán tiềm năng trong tương lai.

Moscow được cho là đang cố gắng tác động đến triển vọng nối lại các cuộc đàm phán vốn vẫn đang bế tắc. Việc gia tăng các cuộc tấn công có thể là một phần của chiến lược gây sức ép nhằm đảm bảo một thỏa thuận trong tương lai với các điều khoản có lợi hơn cho Nga.