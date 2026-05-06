Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt tên lửa liên lục địa tầm bắn 6.000km

Tên lửa hành trình liên lục địa (ICBM) Yildirimhan (Ảnh: RT).

Tên lửa hành trình liên lục địa (ICBM) Yildirimhan của Thổ Nhĩ Kỳ đã được giới thiệu tại triển lãm công nghiệp quốc phòng SAHA 2026 tại Istanbul vào hôm 5/5.

Được phát triển bởi nhà thầu quốc phòng ROKETSAN, tên lửa này có tầm bắn ước tính khoảng 6.000km.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler mô tả Yildirimhan là tên lửa có tầm bắn xa nhất của nước này tính đến nay và là thiết kế nhiên liệu lỏng đầu tiên có khả năng bay ở tốc độ siêu vượt âm.

Ông cho biết tên lửa ICBM này đại diện cho một "bước tiến lớn" trong năng lực quốc phòng của đất nước và được xem chủ yếu như một vũ khí răn đe, nhưng sẽ chỉ được sử dụng để tấn công nếu cần thiết.

Bộ trưởng Guler nói, ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh năng lực sản xuất, và các hệ thống quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng minh được giá trị.

Ông Guler cũng khẳng định rằng các nền tảng được chế tạo trong nước, phát triển theo tiêu chuẩn NATO với chi phí thấp hơn, đang “ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực quân sự” của quân đội nước ngoài. Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển mình từ một bên mua phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu thành một quốc gia “tự thiết kế, sản xuất và xuất khẩu các hệ thống của riêng mình”.

Thổ Nhĩ Kỳ đã mở rộng nhanh chóng năng lực công nghiệp quốc phòng trong những năm gần đây.