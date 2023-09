Tết Nguyên đán trở thành ngày nghỉ học công lập tại bang New York

Thống đốc Kathy Hochul trong buổi ký luật giáo dục mới về Tết Nguyên đán (Ảnh: Văn phòng Thống đốc Kathy Hochul)

Theo đó, luật mới sẽ cho phép các học sinh tại tất cả các trường công lập ở bang New York không phải đến trường vào ngày Tết Nguyên đán hàng năm.

"Tết Nguyên đán không chỉ là một ngày nghỉ học. Đây còn là cơ hội để con em chúng ta tìm hiểu và tôn vinh các nền văn hóa cũng như các nét truyền thống của riêng mình và của bạn bè thế giới", Thống đốc Kathy Hochul tuyên bố trong một thông cáo báo chí.

Theo một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew vào năm 2021, New York là nơi có dân số châu Á lớn thứ hai tại Mỹ. Đây cũng là cộng đồng dân cư có mức độ phát triển nhanh nhất trên toàn quốc với khoảng 1,9 triệu người.

Bởi vậy, theo bà Hochul, luật mới rất quan trọng trong việc tôn vinh cộng đồng người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương ở New York.

Bên cạnh đó, ông Brian Kavanagh, Thượng nghị sĩ bang New York, người đã giới thiệu dự luật tại Thượng viện trước đó, cũng khẳng định: "Câu chuyện của New York không thể được viết ra nếu không có sự đóng góp đa dạng và phong phú của người dân New York gốc Á. Tuy nhiên, tại nhiều trường học trên toàn tiểu bang, các gia đình và học sinh gốc Á đã phải lựa chọn giữa việc đến trường và tổ chức ngày lễ quan trọng nhất của cộng đồng mình".

Tết Nguyên đán hay Tết Âm lịch là một ngày lễ quan trọng đối với cộng đồng người Hoa, người Việt Nam, người Hàn Quốc và các nền văn hóa Đông Á khác. Tại mỗi quốc gia, Tết Nguyên đán lại được tổ chức khác nhau tùy theo đặc trưng của mỗi nền văn hóa.

Năm nay, Tết Nguyên đán sẽ diễn ra vào ngày 10/2/2024.

Tố Uyên