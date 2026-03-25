Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Chile còn nhiều tiềm năng to lớn

Đại sứ Cộng hòa Chile tại Việt Nam Nasly Bernal Prado (Ảnh: VUFO).

"Có rất nhiều tiềm năng để tăng cường hơn nữa sự hợp tác thể chế giữa hai nước trong các lĩnh vực như đổi mới công nghệ, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp bền vững, kết nối kỹ thuật số, giáo dục bậc cao và giao lưu văn hóa. Tương tự, nền kinh tế của chúng ta cũng còn có nhiều tiềm năng đáng kể để đa dạng hóa hơn nữa hoạt động thương mại và thúc đẩy các khoản đầu tư mới mang lại lợi ích cho cả hai bên", Đại sứ Cộng hòa Chile tại Việt Nam Nasly Bernal Prado phát biểu ngày 25/3 tại buổi gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile (25/3/1971-25/3/2026).

Theo nhà ngoại giao, lễ kỷ niệm này đánh dấu lịch sử của tình đoàn kết, tình hữu nghị, sự hội ngộ, sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác được khởi đầu từ cuộc gặp lịch sử năm 1969 giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Thượng viện Salvador Allende, người sau này đã trở thành Tổng thống Chile.

Cuộc gặp đã kết nối 2 quốc gia xa cách về địa lý trở thành những đối tác gắn kết, cùng chia sẻ những giá trị, khát vọng và tầm nhìn chung về phát triển và hòa bình quốc tế.

Chile là quốc gia đầu tiên tại Nam Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Kể từ đó tới nay, hai nước đã xây dựng một mối quan hệ trưởng thành, đáng tin cậy và mang tính chiến lược, trải dài qua hơn 5 thập kỷ phát triển và thích ứng với những thách thức của từng thời đại.

Về kinh tế, Việt Nam đã khẳng định vị thế là một trong những đối tác thương mại chính của Chile tại Đông Nam Á, và ngược lại, Chile từ lâu đã là đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin. Thương mại song phương đã tăng trưởng bền vững, tạo nên một cán cân thương mại đa dạng và mang tính tương hỗ - phản ánh việc hai nền kinh tế tìm thấy những cơ hội hợp tác cùng có lợi.

Sự năng động này đã được củng cố bởi những phương thức hội nhập kinh tế quan trọng, ví dụ như Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Chile, có hiệu lực từ năm 2014, cũng như việc hai nước cùng là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hơn nữa, mối quan hệ song phương giữa 2 nước đã được tăng cường kể từ năm 2007, trở thành Đối tác Toàn diện.

Theo bà Prado, cả 2 quốc gia đều có chung niềm tin sâu sắc về tầm quan trọng của hệ thống quốc tế dựa trên các nguyên tắc, thượng tôn luật pháp quốc tế và thúc đẩy phát triển toàn diện và bền vững.

Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Ảnh: VUFO).

Tại sự kiện, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhấn mạnh khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và Chile không thể ngăn cản sự gần gũi giữa 2 đất nước, giữa những con người cùng chia sẻ lý tưởng và giá trị.

Ngay từ những năm 1960, khi Việt Nam đang trong cuộc đấu tranh vì độc lập và thống nhất đất nước, phong trào đoàn kết với Việt Nam tại Chile đã phát triển mạnh mẽ.

Theo ông Phan Anh Sơn, điều làm nên sức sống của quan hệ Việt Nam - Chile chính là khả năng cùng nhau phát triển trong hiện tại và hướng tới tương lai.

Ngày nay, thương mại song phương đạt gần 2 tỷ USD mỗi năm. Ngoài ra, cấu trúc hợp tác đang ngày càng bổ trợ lẫn nhau, phản ánh sự tin cậy và hiểu biết ngày càng sâu sắc giữa hai dân tộc. Hai nước cũng đang tận dụng hiệu quả các khuôn khổ đa phương như CPTPP, không chỉ để thúc đẩy thương mại, mà còn để cùng tham gia định hình các chuẩn mực hợp tác mới.

Theo ông Phan Anh Sơn, 55 năm là một dấu mốc đáng tự hào. Nhưng ý nghĩa lớn hơn của ngày hôm nay không nằm ở chặng đường đã qua, mà nằm ở chặng đường phía trước.

"Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Chile sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn không chỉ vì lợi ích của hai dân tộc, mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới", ông nhấn mạnh.