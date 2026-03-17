Nhật Bản bổ sung thêm gần 1.500 hầm trú bom

Chính phủ Nhật Bản bắt đầu một nghiên cứu vào năm 2024 nhằm mở rộng danh sách các địa điểm mà người dân có thể trú ẩn khi xảy ra tấn công, và đã xác nhận 1.489 địa điểm, bao gồm các ga tàu điện ngầm và bãi đỗ xe ngầm, là phù hợp để cung cấp nơi trú ẩn ngắn hạn.

Báo Sankei Shimbun ngày 12/3 cho biết, mục tiêu là tích hợp các địa điểm mới này vào mạng lưới 61.142 cơ sở đã được chỉ định làm nơi trú ẩn, qua đó bảo vệ khoảng 10,8 triệu người, tương đương chưa đến 9% dân số.

“Tôi không nghĩ người dân ở Tokyo hay Osaka quá lo lắng về các cuộc tấn công tên lửa, nhưng điều đó lại khác ở những nơi gần đây được xem là tiền tuyến của Nhật Bản. Đó là những người sống trên các đảo xa của tỉnh Okinawa, chẳng hạn như đảo Yonaguni”, ông Stephen Nagy, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo, cho biết.

Ông Nagy chỉ ra rằng hòn đảo này chỉ cách Đài Loan 111km và là nơi đặt căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi tháng trước xác nhận căn cứ này dự kiến sẽ triển khai hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Type-03 vào năm 2031.

Trung Quốc đã đưa ra phản đối chính thức sau khi việc triển khai này được công bố.

Theo ông Nagy, người dân ở phía bắc Nhật Bản và Hokkaido cũng có lý do để lo lắng khi tên lửa của Triều Tiên trước đây từng bay qua khu vực này trước khi rơi xuống Thái Bình Dương.

Một tên lửa Hwasong-12 đã bay qua Hokkaido vào năm 2017, kích hoạt hệ thống cảnh báo sớm J-Alert và gây hoảng loạn cho một số cư dân. Vào tháng 10/2022, một tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã bay qua khu vực Tohoku.

Hôm 14/3, Bình Nhưỡng đã thử nghiệm ít nhất 10 rocket tầm ngắn, dù tất cả đều rơi xuống biển Nhật Bản ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Tokyo.

Nhấn mạnh nhu cầu tăng cường bảo vệ người dân, Thủ tướng Sanae Takaichi cảnh báo rằng tình hình an ninh hiện nay trong khu vực là “nghiêm trọng và phức tạp nhất” kể từ sau Thế chiến II.

Ông Nagy cho biết chính phủ Nhật Bản đã nhận ra rằng “cần phải làm nhiều hơn để bảo vệ đất nước và người dân trước những kịch bản xấu nhất, và điều đó bao gồm việc xây dựng thêm các nơi trú ẩn”.

Khu vực tư nhân cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh các yêu cầu về hầm trú ẩn gia đình, với Hiệp hội Hầm trú ẩn Hạt nhân Nhật Bản thông báo sẽ tham gia một triển lãm về phòng chống thảm họa tại Osaka vào tháng tới để giới thiệu các sản phẩm mới nhất.

“Trong bối cảnh môi trường an ninh của Nhật Bản ngày càng nghiêm trọng, chính phủ đang thúc đẩy phát triển các cơ sở sơ tán nhằm đối phó với các tình huống”, hiệp hội cho biết.

Hiệp hội lưu ý thêm: “Dưới chính quyền Thủ tướng Takaichi, việc phát triển nơi trú ẩn đã được đưa vào chỉ đạo đối với các bộ trưởng. Trong khu vực tư nhân, ngày càng nhiều cá nhân và doanh nghiệp cân nhắc lắp đặt hầm trú ẩn ngầm, và hiệu quả của chúng trong việc ứng phó với các thảm họa tự nhiên như động đất và bão cũng đang thu hút sự chú ý”.