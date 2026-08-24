New Zealand đề xuất luật cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Trẻ em dưới 16 tuổi có thể bị cấm sử dụng mạng xã hội tại New Zealand (Ảnh: Getty).

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon ngày 24/8 cho biết đảng của ông sẽ trình Quốc hội một dự luật nhằm cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Dự luật cũng đề xuất mức phạt lên tới 10% doanh thu toàn cầu của một nền tảng mạng xã hội nếu không tuân thủ.

Dự luật sẽ yêu cầu các nền tảng mạng xã hội thực hiện các biện pháp hợp lý để xác minh độ tuổi của người dùng, trong đó có thể sử dụng thông tin tài khoản hiện có, công nghệ nhận diện khuôn mặt và các giấy tờ tùy thân kỹ thuật số.

“Chúng ta không thể chấp nhận những tổn hại đang gây ra cho thế hệ trẻ em New Zealand. Mạng xã hội đang khiến các em tiếp xúc với nội dung độc hại, công nghệ gây nghiện và những áp lực mà các em chưa đủ khả năng đối phó. Điều này đang ảnh hưởng đến đời sống gia đình, sức khỏe tinh thần, giấc ngủ và việc học tập của các em”, ông Luxon tuyên bố.

Chưa rõ ngay liệu dự luật có nhận đủ sự ủng hộ để được Quốc hội thông qua hay không, khi một trong những đối tác liên minh của ông Luxon là đảng New Zealand First tuyên bố sẽ không ủng hộ dự luật này.

“Chúng ta sẽ không thể tách hoàn toàn mọi đứa trẻ khỏi mạng xã hội. Một số em vẫn sẽ tìm cách lách luật, nhưng thẳng thắn mà nói, vấn đề này quan trọng đến mức chúng ta phải thử thực hiện”, Thủ tướng New Zealand nhấn mạnh.

Tháng 12 năm ngoái, Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Lệnh cấm này ngăn trẻ em truy cập những nền tảng như TikTok, YouTube, Instagram, Facebook.

Anh cũng cam kết đưa ra các biện pháp cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội và hạn chế truy cập vào các hình thức tương tác trực tuyến khác.

Tại châu Âu, các nước gồm Tây Ban Nha, Pháp, Áo, Hy Lạp, Đan Mạch cũng xem xét các biện pháp hạn chế mạng xã hội với trẻ em.

Tại châu Á, Malaysia bắt đầu thực thi các quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi có tài khoản mạng xã hội.

Tại Mỹ, Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em ngăn cấm các công ty thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng dưới 13 tuổi.

Các lệnh cấm xuất phát từ những lời kêu gọi ngày càng tăng từ các bậc cha mẹ và những người làm giáo dục. Họ kêu gọi chính phủ và các công ty công nghệ cần hành động nhiều hơn nữa để bảo vệ trẻ em trên mạng.