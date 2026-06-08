Những nước tiến tới cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội

Nhiều nước tiến tới cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội (Ảnh: Reuters).

Vào tháng 12/2025, Australia đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi, ngăn chặn các em tiếp cận các nền tảng bao gồm TikTok, YouTube của Alphabet, cùng Instagram và Facebook của Meta.

Đây là một trong những quy định nghiêm khắc nhất thế giới nhắm vào các nền tảng công nghệ lớn. Các công ty không tuân thủ có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 49,5 triệu đô la Australia (gần 35 triệu USD).

Tại Anh, Thủ tướng Anh Keir Starmer chuẩn bị công bố lệnh cấm các nền tảng trực tuyến “gây hại” đối với trẻ em dưới 16 tuổi, trong khi vẫn duy trì quyền tiếp cận một số hình thức mạng xã hội an toàn hơn.

Ông Starmer được cho là đã quyết định tiến hành các biện pháp hạn chế sau khi trò chuyện với các bậc cha mẹ bị mất con và xem xét các bằng chứng từ Australia.

Tại Trung Quốc, cơ quan quản lý không gian mạng đã triển khai một chương trình gọi là “chế độ dành cho trẻ vị thành niên”, yêu cầu các hạn chế ở cấp độ thiết bị và các quy tắc riêng cho từng ứng dụng để giới hạn thời gian sử dụng màn hình tùy thuộc vào độ tuổi.

Trong khi đó, chính phủ Đan Mạch vào tháng 11 năm ngoái cho biết họ sẽ cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 15 tuổi, trong khi cha mẹ có thể cấp quyền truy cập một số nền tảng nhất định cho trẻ em từ 13 tuổi trở lên.

Hạ viện Pháp vào tháng 1 đã phê chuẩn luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội trước những lo ngại ngày càng tăng về nạn bắt nạt trên mạng và các rủi ro sức khỏe tâm thần. Dự luật cần phải được thông qua tại Thượng viện trước khi có cuộc bỏ phiếu cuối cùng tại Hạ viện.

Tại Đức, trẻ vị thành niên từ 13 đến 16 tuổi chỉ được phép sử dụng mạng xã hội nếu có sự đồng ý của cha mẹ. Các nhà bảo vệ quyền trẻ em cho rằng các biện pháp kiểm soát hiện tại là chưa đủ.

Hy Lạp cũng đang tiến gần đến việc công bố lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 15 tuổi.

Tại Ấn Độ, cố vấn kinh tế trưởng của Ấn Độ đã kêu gọi áp đặt các hạn chế về độ tuổi trên các nền tảng mạng xã hội vào tháng 1, mô tả chúng có tính chất “săn mồi” trong cách thức giữ chân người dùng trực tuyến. Lời kêu gọi này được đưa ra hai ngày sau khi bang du lịch Goa cho biết họ đang cân nhắc các biện pháp hạn chế tương tự của Australia.

Ở Italy, trẻ em dưới 14 tuổi cần có sự đồng ý của cha mẹ để đăng ký tài khoản mạng xã hội, trong khi trên độ tuổi đó thì không cần sự đồng ý.

Cơ quan quản lý truyền thông của Malaysia cho biết hôm 1/6, nước này đã bắt đầu ngăn chặn những người dưới 16 tuổi đăng ký tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội.

Chính phủ Na Uy vào năm 2024 đã đề xuất nâng độ tuổi trẻ em có thể tự đồng ý với các điều khoản yêu cầu để sử dụng mạng xã hội từ 13 lên 15 tuổi, mặc dù cha mẹ vẫn được phép ký chấp thuận thay cho các em nếu dưới độ tuổi giới hạn. Chính phủ nước này cũng đã bắt đầu xây dựng luật để thiết lập độ tuổi tối thiểu tuyệt đối là 15 đối với việc sử dụng mạng xã hội.

Đảng cầm quyền của Ba Lan đang chuẩn bị một dự luật mới để cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 15 tuổi và buộc các nền tảng phải chịu trách nhiệm về việc xác minh độ tuổi, họ cho biết vào ngày 27 tháng 2.

Trong khi đó, Slovenia đang dự thảo một đạo luật nghiêm cấm trẻ em dưới 15 tuổi tiếp cận mạng xã hội.

Tây Ban Nha sẽ thúc đẩy các quy định mới nhằm giúp các mạng xã hội và AI trở nên an toàn hơn bất chấp các hoạt động vận động hành lang mạnh mẽ từ ngành công nghiệp công nghệ. Trước đó, Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết, Tây Ban Nha sẽ cấm trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi tiếp cận mạng xã hội, đồng thời yêu cầu các nền tảng phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi.

Thụy Điển đang cân nhắc đưa ra độ tuổi tối thiểu là 15 đối với việc sử dụng mạng xã hội, một ủy ban do chính phủ chỉ định đã khuyến nghị vào ngày 2 tháng 6. Lệnh cấm có thể được xây dựng theo cách thức mà các nền tảng sẽ phải chịu trách nhiệm xác minh độ tuổi.

Tại Mỹ, dự luật nhằm buộc các công ty mạng xã hội phải nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên đã vượt qua một rào cản chính trị quan trọng tại quốc hội.

Nghị viện châu Âu vào tháng 11 đã thông qua một nghị quyết kêu gọi áp đặt lệnh cấm trên toàn EU đối với việc tiếp cận các nền tảng trực tuyến, các trang chia sẻ video và những người bạn đồng hành AI đối với trẻ em dưới 16 tuổi nếu không có sự đồng ý của cha mẹ, và một lệnh cấm hoàn toàn đối với trẻ dưới 13 tuổi.

Tháng trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, EU sẽ tìm kiếm các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn cho trẻ em khỏi các tính năng gây hại của mạng xã hội.