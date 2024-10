New York Times ủng hộ bà Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (Ảnh: AFP).

Bài viết của New York Times không đề cập đến tên của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho tới tận đoạn thứ 4. Bài báo tập trung phân tích những yếu tố khiến ông Donald Trump "không phù hợp" làm tổng thống, trong đó có yếu tố sức khỏe.

Trong bài viết, New York Times thừa nhận bà Harris "có thể không phải là ứng viên hoàn hảo đối với mọi cử tri, nhưng chúng tôi kêu gọi người Mỹ hãy đối chiếu hồ sơ của bà Harris với đối thủ của bà ấy".

New York Times cho rằng nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump "sẽ gây tổn hại và chia rẽ hơn nhiều so với nhiệm kỳ đầu tiên". Ngược lại, ban biên tập New York Times nhận định bà Kamala Harris là "lựa chọn duy nhất".

Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump chưa bình luận về bài viết của New York Times. Đáng chú ý, ban biên tập của New York Times đã không ủng hộ một ứng viên Cộng hòa nào trong cuộc đua tổng thống Mỹ kể từ năm 1956.