New Delhi cho học sinh học trực tuyến, dừng xây dựng vì ô nhiễm không khí

Ấn Độ áp dụng các biện pháp nhằm giảm ô nhiễm không khí tại New Delhi (Ảnh: Reuters).

Theo truyền thông địa phương, chỉ số chất lượng không khi (AQI) ở thủ đô New Delhi đầu tuần này là 427, sau khi chạm mốc cao thứ hai kể từ tháng 12 năm ngoái ở mức 461.

Theo Hội đồng Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương Ấn Độ (CPCB), chất lượng không khí ở mức “nghiêm trọng” tại 27 trạm quan trắc trên khắp thành phố vào ngày 15/12, trong khi 12 trạm nằm trong ngưỡng “rất kém”. Khu vực Wazirpur ghi nhận chất lượng không khí tệ nhất với chỉ số 475.

Theo CPCB, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong khoảng 0-50 được coi là tốt, 51-100 là chấp nhận được, 101-200 là trung bình, 201-300 là kém, 301-400 là rất kém, và 401-500 là nghiêm trọng.

Trước tình trạng này, chính quyền New Delhi đã chỉ đạo các trường học chuyển sang dạy học hoàn toàn trực tuyến đối với học sinh đến hết lớp 5 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, Sở Giáo dục New Delhi đã cho phép các trường học hoạt động theo mô hình kết hợp, bao gồm việc dạy học trực tiếp và trực tuyến, đối với một số khối lớp. Theo phương án này, các trường vẫn mở cửa và việc tham gia các lớp học trực tuyến là tự nguyện, quyền lựa chọn thuộc về học sinh cùng cha mẹ hoặc người giám hộ.

Tuy nhiên, do chất lượng không khí tiếp tục xấu đi, chính quyền hiện đã siết chặt quy định đối với trẻ nhỏ, yêu cầu các trường chuyển hoàn toàn sang hình thức học trực tuyến.

Chỉ thị mới nhất được ban hành một ngày sau khi giới chức công bố các biện pháp kiểm soát ô nhiễm nghiêm ngặt theo Giai đoạn 4 của Kế hoạch Hành động Ứng phó Phân cấp (GRAP) nhằm đối phó với tình trạng chất lượng không khí ngày càng xấu đi.

Theo chương trình này, các xe tải diesel đời cũ đã bị cấm vào Delhi, hoạt động xây dựng bị đình chỉ, và các trường học được yêu cầu chuyển sang hình thức dạy học kết hợp, trong đó học sinh nhỏ tuổi buộc phải học trực tuyến.

Tòa án tối cao của Ấn Độ cũng đã ban hành một thông báo vào Chủ nhật, khuyến nghị các luật sư và đương sự tham gia các phiên điều trần theo hình thức trực tuyến.

Ủy ban Quản lý Chất lượng Không khí (CAQM) cho biết tình trạng xấu đi mới nhất là do độ ẩm cao và sự thay đổi hướng gió, làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm và tạo điều kiện cho sương mù ô nhiễm hình thành.

Giới chức đã cảnh báo người dân, đặc biệt là trẻ em và những người mắc bệnh tim hoặc bệnh hô hấp, nên ở trong nhà và được khuyến cáo đeo khẩu trang nếu phải ra ngoài.