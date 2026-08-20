Mỹ phát động "chiến tranh kinh tế" chưa từng có, Iran đáp trả gay gắt

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: Getty).

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã phản bác chiến dịch trừng phạt kinh tế do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 19/8.

Ông Araghchi cho rằng đây là cách Tổng thống Trump đánh lạc hướng khỏi những vấn đề kinh tế trong nội bộ nước Mỹ.

“Chiến dịch kinh tế nhằm đánh lạc hướng khỏi cuộc khủng hoảng của chính nước Mỹ: khoản nợ chưa từng có và chi phí lãi suất tăng vọt”, ông Araghchi bình luận.

Theo Ngoại trưởng Iran, động thái này của nhà lãnh đạo Mỹ “sẽ chỉ mang lại thêm thất bại”.

“Việc tiếp tục tăng cường các chính sách thất bại sẽ chỉ mang lại thêm thất bại cũng như sự thù địch của người Iran. Chủ nghĩa gây sức ép kinh tế của Mỹ đe dọa nền kinh tế toàn cầu và chủ quyền trên toàn thế giới”, ông Araghchi cảnh báo.

Phản ứng trước động thái của Tổng thống Trump, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng cho rằng việc ra quyết định của Mỹ dựa trên “những tính toán sai lầm”.

“Mỗi lần họ cố gắng che đậy một tính toán sai lầm, họ lại tự đẩy mình vào một thất bại thậm chí còn lớn hơn”, ông Gharibabadi bình luận.

Ông Gharibabadi cho rằng cuộc chiến quân sự đã không mang lại những kết quả như Mỹ mong muốn, vì vậy “bây giờ họ đã đặt cho thất bại tiếp theo của mình một cái tên mới: “cuộc chiến kinh tế””.

Cùng ngày, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Sardar Mohebbi, tuyên bố Tehran vẫn tiếp tục sản xuất vũ khí và sẽ sử dụng những loại vũ khí có sức hủy diệt lớn hơn nếu một đợt xung đột mới nổ ra.

“Uy lực hủy diệt của các đầu đạn được sử dụng trên tên lửa của IRGC vượt xa đáng kể so với những loại được sử dụng trong các cuộc chiến trước đây. Nếu chiến tranh nổ ra, vũ khí của chúng tôi sẽ hoàn toàn khác so với trước đây trên mọi phương diện”, ông Mohebbi nhấn mạnh.

Theo người phát ngôn, những thay đổi bao gồm các đầu đạn thế hệ mới với độ chính xác cao hơn và tầm bắn tên lửa xa hơn.

Tổng thống Trump ngày 19/8 tuyên bố khởi động chiến dịch “khốc liệt nhất từ trước đến nay” nhằm vào nền kinh tế Iran. Ông khẳng định đây sẽ là "cuộc chiến tranh kinh tế và cô lập ở quy mô chưa từng có”.

Ông cảnh báo về những hậu quả kinh tế đối với "bất kỳ quốc gia nào cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ của mình cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ sống còn nào cho Iran”.

Ông Trump cho rằng lực lượng hải quân Iran đã bị xóa sổ, lực lượng không quân đã bị phá hủy, các nhà máy quân sự giờ chỉ còn là đống đổ nát, đồng tiền bị mất giá trị và đất nước Iran đang ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Tổng thống Trump kêu gọi tất cả đồng minh sát cánh cùng Mỹ để “cô lập và đánh bại mối đe dọa từ Iran”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Iran đang ở bước đường cùng và “những biện pháp mang tính lịch sử này sẽ làm tê liệt họ”. Ông Trump một lần nữa khẳng định “Iran sẽ không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo sẽ khiến Iran rơi vào tình trạng “cô lập kinh tế chưa từng có trên thế giới”. Ông Bessent mô tả cách tiếp cận của Mỹ gồm hai mũi nhọn, trong đó một mặt gây sức ép tài chính, mặt khác tiến hành phong tỏa thực tế các cảng của Iran.

Mỹ đang liên tục gia tăng áp lực kinh tế lên Iran sau khi các cuộc tập kích dồn dập của nước này chưa khiến Tehran chấp nhận nhượng bộ. Trong khi Mỹ cảnh báo có thể phong tỏa đường biển với Iran vô thời hạn, Tehran cũng tuyên bố sẵn sàng đối đầu nhiều năm với đối thủ.