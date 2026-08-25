Mỹ muốn thu phí hơn 100.000 USD với thị thực H-1B (Ảnh: Reuters).

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/8 công bố một đề xuất quy định nhằm luật hóa mức phí chưa từng có lên tới hơn 103.265 USD áp dụng đối với các đơn xin cấp mới thị thực H-1B dành cho lao động nước ngoài có trình độ cao.

Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) sẽ lấy ý kiến công chúng về mức phí mới này trong 30 ngày và dự kiến sẽ hoàn tất quy định vào cuối năm nay.

Vào tháng 9 năm ngoái, chính quyền Tổng thống Trump đã áp dụng tạm thời mức phí đối với thị thực H-1B là 100.000 USD.

Sắc lệnh về mức phí tạm thời này sẽ hết hiệu lực vào tháng 9 tới, tròn một năm kể từ khi ban hành. Do vậy, chính quyền của ông Trump hiện muốn chính thức hóa mức phí này, bất chấp phán quyết bất lợi từ các tòa án.

Vào tháng 6 vừa qua, một thẩm phán liên bang ra phán quyết rằng mức phí như vậy là bất hợp pháp và đề nghị chính quyền không thu khoản tiền trên.

Một tòa phúc thẩm tại Boston đang xem xét lại phán quyết đó, trong khi một tòa án khác xem xét đơn kiện của một nhóm doanh nghiệp lớn phản đối mức phí này.

Chương trình H-1B cho phép các chủ lao động tại Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài có chuyên môn trong các lĩnh vực đặc thù với hạn ngạch 65.000 thị thực mỗi năm, cùng 20.000 thị thực dành riêng cho những người có bằng cấp cao, thời hạn cấp từ 3 đến 6 năm.

Trước sắc lệnh của ông Trump, các khoản phí cho loại thị thực này thường chỉ dao động từ 2.000 USD đến 5.000 USD.

Mức phí mới theo dự thảo sẽ không áp dụng đối với thị thực được cấp cho công dân nước ngoài đang ở Mỹ theo diện thị thực du học (nhóm chiếm tỷ lệ lớn trong số những người nhận thị thực H-1B mới) hoặc các trường hợp gia hạn thị thực hiện có.

Tổng thống Trump cho rằng chính sách thị thực H-1B đang bị nhiều doanh nghiệp lạm dụng để thay thế người lao động Mỹ bằng nguồn lao động nước ngoài giá rẻ hơn.

Khi áp đặt mức phí này, ông Trump đã viện dẫn quyền hạn của Tổng thống theo luật nhập cư nhằm hạn chế sự nhập cảnh của một số công dân nước ngoài bị coi là gây bất lợi cho lợi ích của nước Mỹ.

Ngược lại, các nhóm doanh nghiệp và nhiều công ty khẳng định chương trình thị thực là cần thiết để bù đắp sự thiếu hụt nhân lực Mỹ có trình độ cho một số vị trí công việc, đồng thời giúp các doanh nghiệp Mỹ thu hút những tài năng hàng đầu thế giới.

Các bang và các nhóm đâm đơn kiện cho rằng Bộ An ninh Nội địa Mỹ không thể tự ý áp đặt phí, thuế hoặc các biện pháp khác nhằm tạo nguồn thu cho chính phủ Mỹ khi chưa được sự cho phép của quốc hội.

Ở chiều ngược lại, chính quyền Tổng thống Trump khẳng định khoản phí này không phải là một loại thuế truyền thống và các tòa án có rất ít thẩm quyền để nghi ngờ quyền hạn của Tổng thống trong việc hạn chế nhập cảnh vào đất nước.