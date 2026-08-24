Mỹ hủy tập trận thủy quân lục chiến với Hàn Quốc

Một cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn (Ảnh: Reuters).

Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Hàn Quốc ngày 24/8 xác nhận phía Mỹ đã hủy cuộc tập trận chung dự kiến diễn ra vào tháng 9 với lý do lực lượng quân đội Mỹ bị hạn chế do đang phải tập trung cho cuộc chiến tại Iran.

Người phát ngôn Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Hàn Quốc cho biết, Thủy quân Lục chiến Mỹ đã chính thức thông báo cho phía Hàn Quốc từ tháng 6 về việc lực lượng bị hạn chế cho cuộc tập trận cấp sư đoàn mang tên Ssangyong.

Hai nước đồng minh vẫn đang thảo luận chặt chẽ về việc khôi phục lại các bài diễn tập này. Dù vậy, người phát ngôn không nêu rõ các biện pháp cụ thể để ngăn ngừa việc hủy bỏ trong tương lai hoặc bù đắp cho các bài huấn luyện bị mất.

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) hiện chưa đưa ra bình luận.

Quyết định hủy kế hoạch diễn tập chung này diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cắt giảm một cuộc tập trận quân sự chung thường niên khác với Hàn Quốc vừa kết thúc vào ngày 21/8 do chi phí tốn kém và do Seoul từ chối hỗ trợ Washington trong cuộc chiến ở Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, cuộc tập trận gửi đi "tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch tới một quốc gia vốn chưa từng đe dọa và luôn tôn trọng Mỹ kể từ khi ông Donald Trump làm Tổng thống."