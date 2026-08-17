Tổng thống Trump chỉ đạo giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ - Hàn

Một cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn diễn ra hồi tháng 3 (Ảnh: Reuters).

Trong một bài đăng trên trang Truth Social ngày 16/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, mặc dù đã quá muộn để hủy bỏ hoàn toàn tập trận với Hàn Quốc, nhưng ông đã chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận chung này.

Cuộc tập trận quân sự chung thường niên Ulchi Freedom Shield giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến diễn ra từ ngày 17/8 đến ngày 27/8.

Giải thích cho quyết định giảm quy mô tập trận chung Mỹ - Hàn, Tổng thống Trump dẫn lại "mối quan hệ rất tốt đẹp" với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

"Những cuộc tập trận này không chỉ tốn kém, với phần lớn chi phí do Mỹ chi trả, mà còn gửi đi tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch đối với một quốc gia vẫn luôn không gây đe dọa và giữ sự tôn trọng, ít nhất là khi tôi, Donald J. Trump, còn làm tổng thống", ông viết.

Ông Trump cũng chỉ ra lập trường của Hàn Quốc đối với cuộc xung đột Mỹ - Israel với Iran. "Mặc dù có phần không liên quan, gần đây tôi đã hỏi Tổng thống Hàn Quốc liệu họ có muốn tham gia cùng chúng tôi trong việc phi hạt nhân hóa Iran hay không, và họ đã nói không", ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump đã duy trì mối quan hệ ấm áp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tuần trước, ông đăng một bức ảnh chụp chung với nhà lãnh đạo Triều Tiên, kèm theo dòng chú thích: "Mặc dù trông có vẻ không mấy thân thiện trong bức ảnh cụ thể này, nhưng có rất nhiều bức ảnh khác mà chúng tôi đang mỉm cười. Ông Kim Jong-un và tôi rất hòa hợp”.

Trong khi đó, Triều Tiên từ lâu đã chỉ trích các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và đồng minh Hàn Quốc.