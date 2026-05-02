Iran nêu lập trường hòa bình khi Tổng thống Mỹ tuyên bố chấm dứt xung đột

Tàu hải quân Iran di chuyển dọc vịnh Ba Tư (Ảnh: Getty).

Trong cuộc họp báo ngày 2/5, ông Abdul Majid Hakeem Ilahi, Đại diện của Lãnh tụ tối cao Iran tại Ấn Độ, đã kêu gọi chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel, nói rằng tất cả mọi người trong khu vực đều đang hứng chịu hệ quả của cuộc xung đột này.

Ông Ilahi kêu gọi tất cả các quốc gia yêu cầu Mỹ và Israel ngừng xung đột, sau đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

"Chúng ta cần sự công bằng và chính nghĩa. Thay vì hỏi Iran "tại sao", chúng ta nên yêu cầu những người gây ra cuộc chiến này hãy dừng lại vì tất cả chúng ta đều đang chịu đau khổ. Nếu họ yêu cầu Mỹ và Israel dừng lại, mọi thứ sẽ trở lại bình thường”, ông Ilahi nói.

“Liệu có thể chấp nhận được không, hay có hợp lý không, khi tất cả các quốc gia đều bị yêu cầu không nên giao dịch với một quốc gia nào đó? Rằng họ không nên mua hàng từ quốc gia đó, không nên giao dịch với quốc gia đó? Tại sao chúng ta lại hành xử như vậy? Tốt hơn hết là phải công bằng và chính nghĩa. Chúng ta nên phân tích mọi thứ trong bối cảnh của nó và yêu cầu những người khởi xướng chiến tranh dừng lại vì tất cả chúng ta đều đang chịu đau khổ”, đại sứ Iran nhấn mạnh.

Ông Ilahi nói rằng Iran đã cố gắng tránh chiến tranh, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải tham chiến.

“Iran không muốn cuộc chiến này; Iran bị ép buộc phải tham gia. Nhiều lần Iran đã cố gắng tránh xung đột và đưa ra nhiều đề nghị cho phía bên kia. Tôi không biết tình trạng của người dân ở những quốc gia đó như thế nào, khi họ muốn áp đặt ý chí của mình lên nước khác”, nhà ngoại giao Iran đặt câu hỏi.

“Iran đã bắt đầu đàm phán ở Oman, và tất cả các phái đoàn đều tuyên bố các cuộc đàm phán đã thành công, đạt được nhiều thành tựu. Sau đó, các cuộc đàm phán chuyển đến Geneva. Đàm phán được cho là sẽ tiếp tục, nhưng thật đáng tiếc là, họ đột nhiên tấn công Iran”, ông Ilahi nói thêm.

Đề xuất mới của Iran với Mỹ

Liên quan tới đề xuất được Iran gửi cho Mỹ gần đây, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Iran cho biết, Tehran tin rằng đề xuất mới nhất của họ về việc hoãn đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau là một bước chuyển biến quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận.

Theo đề xuất này, xung đột sẽ kết thúc với sự đảm bảo rằng Israel và Mỹ sẽ không tấn công Iran trở lại. Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz và Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Sau giai đoạn đàm phán đầu tiên với các điều kiện trên, các cuộc đàm phán trong tương lai sẽ được tổ chức về việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Cụ thể, Tehran yêu cầu Washington công nhận quyền làm giàu uranium cho mục đích hòa bình, ngay cả khi Iran đồng ý tạm dừng việc này.

“Trong khuôn khổ này, các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân phức tạp hơn sẽ được chuyển sang giai đoạn cuối cùng để tạo ra một bầu không khí thuận lợi hơn”, quan chức Iran nói thêm.

Reuters và các hãng tin khác đã đưa tin trong tuần qua rằng Tehran đang đề xuất mở lại eo biển Hormuz trước khi các vấn đề hạt nhân được giải quyết.

Quan chức Iran xác nhận các nội dung đã được nêu rõ trong đề xuất chính thức được Iran chuyển đến Mỹ thông qua các bên trung gian.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông “không hài lòng” với đề xuất mới nhất của Iran, nhưng không nêu rõ ông phản đối chi tiết nào.

“Họ đang yêu cầu những điều mà tôi không thể đồng ý”, ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 1/5.

Tổng thống Trump cũng đã gửi thư đến quốc hội khẳng định cuộc chiến với Iran “đã chấm dứt”.

Washington nhiều lần tuyên bố sẽ không chấm dứt xung đột nếu không có một thỏa thuận ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Việc Iran đề xuất gác lại vấn đề hạt nhân cho giai đoạn đàm phán sau có thể khiến Mỹ không hài lòng.

Các quan chức Iran đang yêu cầu chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến này trên mọi mặt trận, đi kèm với những đảm bảo rằng xung đột sẽ không tái diễn và họ sẽ không bị tấn công một lần nữa. Iran cũng đang gắn kết bất kỳ tiến triển nào với việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran.