Đàm phán bế tắc, Nga - Ukraine dội "mưa hỏa lực" không kích lẫn nhau

Cháy lớn ở Kiev sau trận tập kích của Nga ngày 16/8 (Ảnh: Reuters).

Nga - Ukraine tập kích lẫn nhau

Trong ngày 16/8, các cuộc không kích đã khiến 16 người thiệt mạng tại Nga và Ukraine, khi những đợt máy bay không người lái (UAV) và tên lửa dồn dập tấn công cơ sở hạ tầng ở cả hai bên.

Tại Nga, Thống đốc vùng Rostov Yuri Slusar cho biết các đợt tấn công bằng UAV của Ukraine đã khiến 5 người thiệt mạng tại một khu dân cư. Ngoài ra, có 3 người khác thiệt mạng tại Belgorod, Kursk và Moscow, cùng 4 người khác thiệt mạng tại các khu vực ở Ukraine do Nga kiểm soát.

Thống đốc vùng Moscow Andrey Vorobyov mô tả cuộc tập kích của Ukraine vào lãnh thổ Nga hôm 16/8 là “một trong những cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhất gần đây”. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đánh chặn 822 UAV trên khắp cả nước trong đêm.

Ở Ukraine, một loạt UAV và tên lửa Nga đã khiến 2 người thiệt mạng và 14 người bị thương tại nhà máy thép ArcelorMittal ở Kryvyi Rih, quê nhà của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đây là một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất Ukraine.

Nhà máy ArcelorMittal cho biết đã tạm dừng một phần hoạt động sau khi cuộc tấn công làm hư hại các cơ sở sản xuất chủ chốt.

Một cuộc tấn công khác nhằm vào Kryvyi Rih khiến 1 người thiệt mạng.

Các cuộc tấn công của Nga cũng đánh trúng những khu vực khác, khiến 4 người thiệt mạng tại các vùng Zaporizhia (2), Sumy (1) và Donetsk (1).

Tại Kiev, một khu chợ sách ngoài trời nổi tiếng ở Pochaina cũng bị tấn công. Đây là nơi trưng bày những cuốn sách quý hiếm và sách cổ của Ukraine.

Tổng thống Zelensky xác nhận, trong tuần qua, Ukraine đã hứng chịu “hơn 1.550 UAV tấn công, gần 1.560 bom dẫn đường và 62 tên lửa” của Nga.

Ông Zelensky tiếp tục kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ phòng không nhằm đối phó các trận “mưa hỏa lực" của Nga.

Tổng thống Zelensky tuyên bố, ngoài tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga, Ukraine cũng tăng cường tập kích các cơ sở hậu cần nhằm làm suy yếu nền kinh tế thời chiến của Nga.

Ukraine ngày càng tập trung mục tiêu tấn công vào các nhà kho của Wildberries - hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga - với cáo buộc rằng tập đoàn này cung cấp linh kiện cho máy bay không người lái của Nga.

Kể từ giữa tháng 7, Ukraine đã tấn công khoảng 20 nhà kho và cơ sở có liên quan đến Wildberries - nhà bán lẻ khổng lồ được ví như “Amazon của Nga”.

Thương vong dân thường tăng lên

Trong bối cảnh giao tranh tại tiền tuyến gần như đình trệ và các cuộc đàm phán bị đóng băng, Nga và Ukraine đã tăng mạnh các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào sâu phía sau tuyến phòng thủ của nhau.

Các cuộc tấn công khiến số dân thường thiệt mạng tăng lên mức cao nhất kể từ những tháng đầu của cuộc xung đột vào năm 2022.

Theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc, chỉ riêng trong tháng 7, 437 dân thường thiệt mạng tại Ukraine. Đây là con số thương vong hàng tháng cao nhất kể từ tháng 5/2022.

Giới chức Nga cũng xác nhận 79 dân thường của họ thiệt mạng trong tháng 7, tăng so với tháng trước đó.

Tổng thống Zelensky tuần trước tiết lộ Ukraine đã gửi đến Mỹ bản đề xuất mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua với Nga.

Ông Zelensky không cung cấp thông tin chi tiết về các đề xuất. Tuy nhiên, sau đó, ông cho biết, Ukraine và các đối tác đã soạn thảo một kế hoạch chung nhằm buộc Nga chấm dứt xung đột. Ông nói rằng chiến lược này dựa trên việc gây sức ép với Nga và mọi bước đi cần thiết đều đã được tính toán cẩn thận.

Reuters cũng dẫn nguồn tin cho biết Ukraine đã gửi cho Nga một đề xuất về việc hai bên cùng ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Biển Đen. Nguồn tin tiết lộ đề xuất ngừng bắn được Kiev chuyển tới Moscow thông qua một bên thứ ba, và Ukraine đang chờ phản hồi.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov xác nhận Moscow không biết về các đề xuất mới của Kiev nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. Ông nói rằng Mỹ vẫn chưa chuyển đề xuất này cho Nga thông qua các kênh ngoại giao.