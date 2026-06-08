Các đồng minh châu Âu nêu 5 điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine - Nga

Các nhà lãnh đạo Pháp, Ukraine, Anh, Đức (Ảnh: Telegram).

Tuyên bố liệt kê 5 điều kiện "cần phải có để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài", bao gồm việc kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp nhận "một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và hoàn toàn", cũng như việc các cuộc đàm phán phải được bắt đầu tại "đường tiếp xúc hiện tại". Những điều kiện này phản ánh tinh thần bức thư ngỏ mới đây của ông Zelensky gửi tới Tổng thống Putin.

"Thứ ba, Ukraine phải có các cam kết bảo đảm an ninh vững chắc và mang tính ràng buộc pháp lý một khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực”, tuyên bố chung viết tiếp, đồng thời kêu gọi triển khai một lực lượng đa quốc gia để giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn.

Điều kiện thứ tư kêu gọi bồi thường cho những thiệt hại do Nga gây ra trong suốt cuộc chiến, với việc các nhà lãnh đạo cam kết rằng các tài sản của Nga sẽ tiếp tục bị đóng băng cho đến khi Moscow chấm dứt xung đột và thực hiện bồi thường.

"Thứ năm, các lợi ích an ninh của châu Âu phải được bảo vệ trong bất kỳ thỏa thuận nào. Các yếu tố của bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến EU và NATO sẽ cần sự đồng thuận tương ứng từ EU cùng các quốc gia thành viên, cũng như từ các đồng minh NATO”, tuyên bố nhấn mạnh.

Tuyên bố được đưa ra sau chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới London để hội đàm song phương với Thủ tướng Anh Keir Starmer và tham gia các cuộc thảo luận theo định dạng E3 với lãnh đạo các nước Anh, Pháp và Đức.

Tuyên bố chung "hoan nghênh" những tiến triển trên chiến trường gần đây của Ukraine, cũng như "việc sử dụng công nghệ máy bay không người lái (UAV)", ẩn ý các cuộc tấn công tầm trung vào hệ thống hậu cần của Nga phía sau tiền tuyến.

Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về cách thức "tốt nhất để phối hợp hỗ trợ thêm cho Ukraine dựa trên các nhu cầu ưu tiên của nước này" trước thềm một số cuộc gặp quốc tế sắp tới, bao gồm Hội nghị Thượng đỉnh các lãnh đạo G7.

Bất chấp nhiều tháng đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian, Nga và Ukraine vẫn chưa thể đạt thỏa thuận ngừng bắn. Tổng thống Nga đã bác bỏ bức thư ngỏ của ông Zelensky gần như ngay khi nhận được thông điệp.

Bức thư ngỏ nói rằng Nga và Ukraine nên bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp, nhưng lưu ý rằng "các bên tham gia cụ thể khác có thể tham gia vào tiến trình song phương đã được khởi động”.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Sky News của Anh vào ngày 7/6, ông Zelensky cũng đã lặp lại lời kêu gọi trong thư về việc bắt đầu một lệnh ngừng bắn bằng cách đóng băng các chiến tuyến tại vị trí hiện tại của chúng.

"Chúng tôi muốn chấm dứt xung đột theo cách mà chúng sẽ không quay trở lại. Ý tưởng không chỉ đơn thuần là đóng băng, mà cách nhanh nhất là đóng băng chiến sự và chuyển dịch nó sang một bối cảnh ngoại giao", ông chia sẻ.