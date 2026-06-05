Tổng thống Trump lên tiếng về thư ngỏ của nhà lãnh đạo Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong bình luận đầu tiên về bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump cho biết: “Tôi rất vui vì có thể họ đang thảo luận về một cuộc gặp”.

Ông cho biết, ông ủng hộ ý tưởng về một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. “Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu họ gặp nhau. Họ nên tiến hành điều đó”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả ông Zelensky và ông Putin là "những người rất tốt" đến từ hai "quốc gia tuyệt vời".

Ông cũng cho biết Mỹ đã đóng góp rất nhiều để giúp một cuộc gặp như vậy có khả năng diễn ra.

Đây là bình luận đầu tiên của chủ nhân Nhà Trắng sau khi Tổng thống Donald Trump sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4/6 đã công bố một bức thư ngỏ gửi tới Tổng thống Vladimir Putin, trong đó đề xuất hai nhà lãnh đạo gặp nhau để thống nhất chấm dứt xung đột.

"Ukraine đề xuất chấm dứt cuộc chiến thông qua sự gắn kết trực tiếp giữa chúng tôi và ông. Tôi đề xuất một cuộc gặp... Nếu cá nhân ông không tự đưa ra kết luận rằng đã đến lúc phải chấm dứt cuộc chiến, Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu vì sự sinh tồn của mình”, ông Zelensky viết.

Tổng thống Zelensky cũng đề xuất một cuộc trao đổi tù binh theo nguyên tắc "tất cả đổi lấy tất cả", trao trả các thường dân và trẻ em bị ép xuất cảnh, cùng một hội nghị thượng đỉnh do một quốc gia trung lập như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc một quốc gia Ả Rập đăng cai tổ chức. Bức thư nói rằng Nga đang phải đối mặt với những sức ép ngày càng tăng về cả quân sự, kinh tế.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết bức thư ngỏ của ông Zelensky sẽ được chuyển giao qua các kênh ngoại giao.

Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng, bức thư nhằm gửi thông điệp trước tiên là đến Tổng thống Putin, tiếp đó là người dân Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đối tác châu Âu.

Ông Kuleba gợi ý rằng bức thư chứa đựng những ẩn ý tinh tế nhắc về cuộc gặp của ông Trump với ông Putin tại Anchorage (Alaska) vào năm ngoái, nơi nhà lãnh đạo Nga và người đồng cấp Mỹ được cho là đã đồng ý gây áp lực buộc Ukraine phải nhượng bộ toàn bộ vùng Donbass.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow đã biết đến bức thư của ông Zelensky và ông Putin sẽ được báo cáo ngắn gọn về nội dung này sau đó.

Theo một bài đăng trên Telegram, Điện Kremlin đã phản hồi bức thư của Tổng thống Ukraine rằng: "Nếu ông Zelensky muốn gặp ông Putin, ông ấy có thể đến Moscow”.