Những ngày cuối năm, căn bếp nhỏ của chị Phạm Thanh Huệ (ở TPHCM) rộn ràng hơn. Người phụ nữ dành nhiều thời gian để nấu những món ngon cho gia đình và bạn bè. Với chị Huệ, Tết sẽ thiếu thiếu nếu trong nhà không có sẵn một hũ khô gà lá chanh để cả gia đình nhâm nhi khi sum họp.

Đây là món ăn vặt “quốc dân” bởi dễ làm, nguyên liệu quen thuộc, vị cay mặn ngọt hài hòa, ăn không ngán. Quan trọng hơn, việc tự làm tại nhà vừa giúp tạo ra những món ngon, đảm bảo vệ sinh, vừa để người làm có thể điều chỉnh độ cay mặn theo khẩu vị của gia đình.

Cách làm khô gà lá chanh theo gợi ý của chị Huệ

Nguyên liệu

1-1,2kg ức gà

Lá chanh thái sợi

Ớt tươi, ớt khô (tùy ăn cay).

Nước sốt ướp khô gà (công thức dễ làm): 2 muỗng nước mắm, dầu hào, tương ớt, sa tế, đường, ớt bột, bột tỏi, bột hành mỗi loại 1 muỗng, tiêu xay 1/2 muỗng.

Sơ chế

Gà sau khi rửa sạch sẽ được hấp chín vừa để giữ độ ngọt tự nhiên. Một mẹo nhỏ được chị Huệ chia sẻ là ngâm gà đã hấp vào nước đá lạnh khoảng 5 phút. Bước này giúp thịt gà săn lại, dai ngon hơn, khi xé sợi và sấy sẽ không bị bở.

Gà được xé theo thớ dài, trộn đều cùng nước sốt, lá chanh và ớt rồi ướp ít nhất 1-2 tiếng, ngon nhất là để qua đêm cho thấm vị.

Dàn đều gà ra khay và sấy ở nhiệt độ khoảng 100°C trong 2,5 tiếng. Trong quá trình sấy, cần đảo và đổi khay để gà khô đồng đều.

Thành phẩm

Thành phẩm là những sợi khô gà vàng óng, khô vừa, dai nhẹ, dậy mùi lá chanh, cay thơm hấp dẫn. Các gia đình có thể để nguội hẳn rồi cho vào hũ kín, bảo quản tủ mát là có thể ăn dần suốt những ngày Tết.

Ảnh: Phạm Thanh Huệ