Cơ hội trúng iPhone 16 Pro Max với thẻ trả góp Muadee by HDBank

Tết này, bạn có thể nhẹ gánh chi tiêu với 0 đồng trả trước mà còn có cơ hội rinh về những phần quà hấp dẫn từ chương trình "Trả góp Muadee - Trúng iPhone 16 Pro Max".

Thử vận may, nhận ngay iPhone 16 Pro Max cùng thẻ trả góp Muadee by HDBank.

Kể từ ngày 10/12/2024 đến ngày 9/2/2025, khi phát sinh giao dịch hợp lệ bằng thẻ trả góp Muadee by HDBank từ 500.000 đồng, khách hàng sẽ nhận được mã số dự thưởng để tham gia vòng quay may mắn trúng thưởng. Mỗi khách hàng sẽ được nhận một hoặc nhiều mã số dự thưởng tương ứng với số lần giao dịch hợp lệ. Kết quả sẽ được công bố trên các trang thông tin của Muadee by HDBank.

Với thẻ trả góp Muadee by HDBank, mọi nhu cầu mua sắm và thanh toán đều được trả góp nhẹ nhàng, kèm những ưu đãi giảm giá hấp dẫn. Khách hàng mua sắm, ăn uống, di chuyển, vui chơi, giải trí, thanh toán các hóa đơn sinh hoạt hằng ngày mà không "đau ví" vì được 0 đồng trả trước, trả góp 3 đến 4 tháng với hóa đơn từ 50.000 đồng và miễn lãi suất trọn đời.

Không chỉ dễ dàng sở hữu các sản phẩm, dịch vụ mong muốn ngay lập tức, bạn còn có cơ hội trúng nhiều phần quà có giá trị qua chương trình "Trả góp Muadee - Trúng iPhone 16 Pro Max".

Thẻ trả góp Muadee by HDBank là sản phẩm công nghệ tài chính uy tín từ ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank). Bạn dễ dàng được cấp ngay hạn mức lên đến 30 triệu đồng chỉ sau 5 phút đăng ký trên ứng dụng điện thoại, không cần chứng minh thu nhập, chỉ cần căn cước công dân và số điện thoại chính chủ. Khách hàng có thể thanh toán mọi nơi qua ứng dụng Muadee by HDBank mà không cần đến thẻ vật lý.

Thẻ trả góp Muadee by HDBank kết hợp cùng một số đối tác tung ra hàng loạt ưu đãi độc quyền.

Nhằm giúp khách hàng thanh toán thuận tiện và có nhiều cơ hội trúng iPhone 16 Pro Max, thẻ trả góp Muadee by HDBank đã kết hợp cùng một số đối tác tung ra hàng loạt ưu đãi độc quyền, cụ thể như: giảm tới 300.000 đồng khi thanh toán tại KKday, Klook, Traveloka; giảm 200.000 đồng khi mua sắm trực tuyến tại Lazada, Nguyễn Kim, FPT Shop... và còn nhiều ưu đãi khác.

Mở thẻ và mua sắm bằng Muadee by HDBank để có cơ hội trúng iPhone 16 Pro Max, tại đây.