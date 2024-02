Xuân đầm ấm - Tết yêu thương

Theo truyền thống Việt Nam, dịp Tết đến xuân về, mỗi người, dù đi đâu xa cũng cố gắng về quê hương đoàn tụ đầm ấm bên gia đình, dành cho nhau những tình cảm yêu thương nhất.

Với những người có hoàn cảnh đặc biệt hoặc đang có bệnh hiểm nghèo phải nằm điều trị tại bệnh viện, niềm vui đoàn tụ với những người thân yêu dịp Tết không thể thực hiện. Vì vậy, họ cần lắm những tình cảm yêu thương động viên của người thân, gia đình và bè bạn.

Chia sẻ với những bệnh nhân ở Bệnh viện K, sáng 1/2 (nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Quý Mão), cùng với nhiều nhà hảo tâm khác, dưới sự tổ chức quy củ của ban lãnh đạo Bệnh viện K cơ sở Tân Triều - Hà Nội, những anh chị em trong dự án "Hoạt động vì cộng đồng" của Công ty TNHH Dược phẩm Pro Cuộc sống xanh (Pro Green Life) đã tổ chức bữa cơm tất niên cho 1.500 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Lãnh đạo Công ty Pro Green Life nhận thư cảm ơn của Bệnh viện K dành cho nhà hảo tâm tài trợ chương trình bữa cơm tất niên.

Nhiều người không thể tới nhà ăn để trực tiếp tham dự bữa cơm tất niên đã được anh chị em quỹ "Trái tim yêu thương Pro Green Life" mang từng suất cơm tới trao tại giường bệnh. Nhận những suất cơm cùng lời hỏi thăm động viên, mọi người đều cảm thấy ấm lòng hơn giữa tiết trời giá lạnh.

Tình nguyện viên mang cơm đến từng giường bệnh.

Trước đó, vào ngày 16/1, dự án "Hoạt động vì cộng đồng" của Pro Green Life đã được chính thức khởi động trước sự chứng kiến của ban lãnh đạo công ty, toàn thể cán bộ nhân viên và đại diện các đối tác thân thiết trong một buổi lễ có chủ đề "Chung tay hướng tới tương lai" (Hand in hand towards the future) tổ chức tại Hà Nội.

Ban lãnh đạo công ty, toàn thể cán bộ nhân viên và đại diện đối tác tại buổi lễ "Chung tay hướng tới tương lai".

Báo cáo tình hình triển khai trong hơn 1 tháng qua, bà Vũ Thị Khánh Vân - Trưởng dự án cho biết: "Ngay từ những ngày đầu, quỹ đã đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng, nhiều tình nguyện viên đã tham gia phát những suất cơm ấm tình người tới bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều cũng như thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng Thuận Thành - Bắc Ninh".

Tình nguyện viên tham gia phát cơm tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Bá Tước - Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Pro Cuộc sống xanh (Pro Green Life) bày tỏ sự biết ơn những nhà hảo tâm đã đóng góp cho quỹ "Trái tim yêu thương" và những khách hàng đã gián tiếp đóng góp quỹ thông qua việc trích tự động 5.000 đồng/mỗi đơn hàng.

"Cây yêu thương" - Nơi lưu giữ những trái tim tượng trưng cho tấm lòng nhân ái.

Tuy dự án mới chỉ bắt đầu, nhưng trong ánh mắt những người tham gia buổi lễ đều ánh lên cảm xúc và niềm tin vào sự thành công của dự án này và hy vọng rằng "cây yêu thương", nơi lưu giữ những trái tim tượng trưng cho những tấm lòng nhân ái sẽ ngày càng vươn cao.

